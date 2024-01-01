На Волині зводять вітрову електростанцію. ФОТО





Про це Юрій Погуляйко.



"Попри війну та щоденні виклики, з якими стикається бізнес, на Волині продовжують створювати нові потужні виробництва.



Переконався в цьому особисто, побачивши масштаби будівництва вітрової електростанції на Володимирщині, що складатиметься з понад 20 вітряків. Споруджує її «Онур Груп».



Зведення ВЕС не просте завдання, адже проєкт передбачає значні інвестиції, які спрямовані не лише на встановлення самих генераторів, а й на створення необхідної інфраструктури. Зокрема, це включає систему доріг, необхідних для спорудження об’єкту, обслуговування і експлуатації. Ними ж зможуть користуватись і жителі навколишніх населених пунктів", - йдеться в повідомленні.



Важливо, що вітроелектростанція дасть не лише електроенергію області, а й робочі місця та сприятиме розвитку місцевої інфраструктури.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Володимирському районі зводять вітрову електростанцію.Про це повідомив голова Волинської ОВА"Попри війну та щоденні виклики, з якими стикається бізнес, на Волині продовжують створювати нові потужні виробництва.Переконався в цьому особисто, побачивши масштаби будівництва вітрової електростанції на Володимирщині, що складатиметься з понад 20 вітряків. Споруджує її «Онур Груп».Зведення ВЕС не просте завдання, адже проєкт передбачає значні інвестиції, які спрямовані не лише на встановлення самих генераторів, а й на створення необхідної інфраструктури. Зокрема, це включає систему доріг, необхідних для спорудження об’єкту, обслуговування і експлуатації. Ними ж зможуть користуватись і жителі навколишніх населених пунктів", - йдеться в повідомленні.Важливо, що вітроелектростанція дасть не лише електроенергію області, а й робочі місця та сприятиме розвитку місцевої інфраструктури.

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