На Волині зводять вітрову електростанцію. ФОТО

На Волині зводять вітрову електростанцію. ФОТО
У Володимирському районі зводять вітрову електростанцію.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

"Попри війну та щоденні виклики, з якими стикається бізнес, на Волині продовжують створювати нові потужні виробництва.

Переконався в цьому особисто, побачивши масштаби будівництва вітрової електростанції на Володимирщині, що складатиметься з понад 20 вітряків. Споруджує її «Онур Груп».

Зведення ВЕС не просте завдання, адже проєкт передбачає значні інвестиції, які спрямовані не лише на встановлення самих генераторів, а й на створення необхідної інфраструктури. Зокрема, це включає систему доріг, необхідних для спорудження об’єкту, обслуговування і експлуатації. Ними ж зможуть користуватись і жителі навколишніх населених пунктів", - йдеться в повідомленні.
На Волині зводять вітрову електростанцію. ФОТО

Важливо, що вітроелектростанція дасть не лише електроенергію області, а й робочі місця та сприятиме розвитку місцевої інфраструктури.
На Волині зводять вітрову електростанцію. ФОТО
На Волині зводять вітрову електростанцію. ФОТО
На Волині зводять вітрову електростанцію. ФОТО
На Волині зводять вітрову електростанцію. ФОТО
На Волині зводять вітрову електростанцію. ФОТО
На Волині зводять вітрову електростанцію. ФОТО

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Теги: Волинь, вітрова елнектростанція
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