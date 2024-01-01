На Волині попрощалися з загиблим у Курській області Василем Приступою
Сьогодні, 14:36
У Княгининку провели в останню дорогу Героя Василя Приступу.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
У Свято-Покровському храмі села Княгининок сьогодні відспівали військовослужбовця Приступу Василя Вікторовича (01.06.1983 року народження). Люди на колінах зустріли катафалк з тілом військового, який загинув 18 жовтня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Черкаське Порічне Курської області російської федерації.
Провести Героя в останню дорогу прийшов Луцький міський голова Ігор Поліщук, родина, побратими військовослужбовця та односельчани.
Поховали Василя Приступу на кладовищі у селі Сирники.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Луцькій міській раді.
У Свято-Покровському храмі села Княгининок сьогодні відспівали військовослужбовця Приступу Василя Вікторовича (01.06.1983 року народження). Люди на колінах зустріли катафалк з тілом військового, який загинув 18 жовтня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Черкаське Порічне Курської області російської федерації.
Провести Героя в останню дорогу прийшов Луцький міський голова Ігор Поліщук, родина, побратими військовослужбовця та односельчани.
Поховали Василя Приступу на кладовищі у селі Сирники.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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