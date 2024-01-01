На Волині попрощалися з загиблим у Курській області Василем Приступою

У Княгининку провели в останню дорогу Героя Василя Приступу.Про це повідомили у Луцькій міській раді.У Свято-Покровському храмі села Княгининок сьогодні відспівали військовослужбовця Приступу Василя Вікторовича (01.06.1983 року народження). Люди на колінах зустріли катафалк з тілом військового, який загинув 18 жовтня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Черкаське Порічне Курської області російської федерації.Провести Героя в останню дорогу прийшов Луцький міський голова Ігор Поліщук, родина, побратими військовослужбовця та односельчани.Поховали Василя Приступу на кладовищі у селі Сирники.