Прославив село і підрозділ: уродженець Баєва отримав орден «За мужність»

Командир відділення протитанкового взводу роти вогневої підтримки мотопіхотного батальйону 100 ОМБРотримав високу державну нагороду – орден «За мужність» III ступеня.Молодший сержант Святослав Душак, з позивним «Дєд», на захисті Батьківщини стоїть з перших днів повномасштабного вторгнення.Службу в ЗСУ розпочинав кулеметником, тепер командує відділенням протитанкістів.У складі Луцького батальйону територіальної оборони «Дєд» пройшов Бахмутський та Куп’янський напрямки. У складі 100 окремої механізованої бригади Сухопутних військ – Лиманський, Авдіївський, Покровський напрямки. З волинською «Сталевою соткою» нині продовжує успішно виконувати бойові завдання на одному з найгарячіших напрямків східного фронту – Торецькому.Перший бойовий досвід Святослав здобув на Бахмутському напрямку на початку березня 2023 року. В середині травня його підрозділ вів запеклі бої з рашистськими окупантами в районі Берхівського водосховища. 16 травня бійці пішли на штурм ворожих позицій.Проявивши пильність, витримку та мужність, молодший сержант Святослав Душак вправними пострілами ліквідував вороже кулеметне гніздо, знищив російського кулеметника, який висунувся з позицій і збирався відкрити шквальний вогонь по українських захисниках.Цим самим «Дєд» врятував життя та зберіг здоров’я багатьом своїм побратимам, допомігши підрозділу успішно виконати бойове завдання. А довершив бій вогонь артилерії: на позиціях ворога стали детонувати боєприпаси.За цей переможний бій молодший сержант Святослав Ігорьович власне й був представлений до відзначення орденом «За мужність» ІІІ ступеня. Відповідний Указ Президента був підписаний ще в грудні минулого року. А цими днями висока державна нагорода знайшла свого Героя.«Дєд» завжди пишався, що родом – зі славного козацького села Баїв Луцького району. Він вважає себе «чистокровним баївцем» і хизується тим, що пліч-о-пліч з ним у 100-й бригаді захищають Батьківщину чимало його земляків. Один із них – командир його підрозділу, старший сержант(позивний «Куба»).«Надійний. Знаю його з дитинства, вчилися в одному класі. Такий, на якого завжди можна покластися, Людина з великої букви», – відгукується про побратима друг «Куба».«Один із найкращих воїнів, які є у нас в підрозділі. Воюємо з ним від початків. Мужній, рішучий, холоднокровний, завше проявляє себе з найкращих сторін», – додає командир протитанкового взводу РВП лейтенант(позивний «Давід»).Удома на «Дєда» чекають дружината дві доньки –, а також мама. Чекають також земля і техніка.Чого ще прагне від життя? Зізнається: найперше – вижити. Аби й надалі воювати за українську Україну. Таку, яку століттями виборювали славні покоління українських Героїв.