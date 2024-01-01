У працівників Голосіївського РТЦК Києва знайшли $1,2 млн готівкою: допомогли тисячам ухилянтів





Про це повідомили Офіс генпрокурора та ДБР, пише



За даними слідства, працівники РТЦК, а також голова військово-лікарської комісії цього самого району надавали «послуги» чоловікам, які не мали бажання проходити військову службу.



Один з викритих — голова ВЛК — вже мав підозру за аналогічні дії, був відсторонений від посади, але «продовжив впливати на процеси».



Організував групу цивільний, який підшукував клієнтів, збирав необхідні документи та передавав їх до РТЦК. «Клієнтам» виготовляли пакет військово-облікових документів щодо їхнього зняття та виключення з військового обліку. Ціна становила від 2 до 15 тисяч доларів.



Під час обшуків у фігурантів знайшли документи та записи, які можуть свідчити про незаконне зняття з військового обліку та ухилення від мобілізації тисяч військовозобов’язаних.



Також у них вилучили понад 1,2 мільйона доларів та 45 тисяч євро готівкою, 11 автомобілів преміумкласу вартістю приблизно 100 тисяч доларів кожний.



Яке покарання?



Про підозру повідомили трьом службовцям Голосіївського РТЦК та СП міста Києва, колишньому голові ВЛК та двом цивільним.



Їм інкримінують вимагання та одержання неправомірної вигоди, а також несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних мереж (ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 361 КК України). Суд просять обрати їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Фігурантам загрожує позбавлення волі строком до 15 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Трьох посадовців Голосіївського РТЦК та СП у Києві затримали за підозрою в організації схеми, яка дала змогу ухилитися від мобілізації тисячам військовозобов’язаних.Про це повідомили Офіс генпрокурора та ДБР, пише Громадське За даними слідства, працівники РТЦК, а також голова військово-лікарської комісії цього самого району надавали «послуги» чоловікам, які не мали бажання проходити військову службу.Один з викритих — голова ВЛК — вже мав підозру за аналогічні дії, був відсторонений від посади, але «продовжив впливати на процеси».Організував групу цивільний, який підшукував клієнтів, збирав необхідні документи та передавав їх до РТЦК. «Клієнтам» виготовляли пакет військово-облікових документів щодо їхнього зняття та виключення з військового обліку. Ціна становила від 2 до 15 тисяч доларів.Під час обшуків у фігурантів знайшли документи та записи, які можуть свідчити про незаконне зняття з військового обліку та ухилення від мобілізації тисяч військовозобов’язаних.Також у них вилучили понад 1,2 мільйона доларів та 45 тисяч євро готівкою, 11 автомобілів преміумкласу вартістю приблизно 100 тисяч доларів кожний.Про підозру повідомили трьом службовцям Голосіївського РТЦК та СП міста Києва, колишньому голові ВЛК та двом цивільним.Їм інкримінують вимагання та одержання неправомірної вигоди, а також несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних мереж (ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 361 КК України). Суд просять обрати їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Фігурантам загрожує позбавлення волі строком до 15 років.

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