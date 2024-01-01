Завтра у Луцьку прощатимуться з трьома Героями

Завтра у Луцьку прощатимуться з трьома Героями
У п’ятницю, 25 жовтня, о 10.30 год., у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовців Олега Березовського, Олега Годлевського та Василя Мельничука.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

Березовський Олег Вікторович (28.10.1994 року народження) загинув 30 вересня в районі населеного пункту Плехово Курської області російської федерації.

Годлевський Олег Леонідович (05.10.1983 року народження) помер 20 жовтня у госпіталі населеного пункту Гаврилівка від поранень, отриманих 4 жовтня в районі населеного пункту Цукурине Донецької області.

Мельничук Василь Васильович (22.02.1979 року народження) помер 16 жовтня у КП “Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені І.І.Мечникова” від поранень, отриманих під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Максимільянівка Донецької області.

Поховають Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
«Ми знаходимо час на манікюр, але на похід до лікаря – ні»: розмова із засновницею Фонду боротьби з раком Марією Адамчук-Коротицькою
Від Гаррі Поттера до озвучення зупинок: як незрячий лучанин Віталій Ткачук змінює наше місто
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Тяжка звістка з фронту: на міні підірвався Герой з Волині Микола Давидюк
Сьогодні, 16:50
Погрожував розправою і розбив скло битою: на Волині затримали місцевого «кримінального авторитета»
Сьогодні, 16:45
Завтра у Луцьку прощатимуться з трьома Героями
Сьогодні, 16:12
Вилучили психотропів на 2 мільйони: 41-річний наркозбувач налагодив «бізнес» у Луцькому районі
Сьогодні, 15:30
У працівників Голосіївського РТЦК Києва знайшли $1,2 млн готівкою: допомогли тисячам ухилянтів
Сьогодні, 15:21
Схожі новини
Тяжка звістка з фронту: на міні підірвався Герой з Волині Микола Давидюк Тяжка звістка з фронту: на міні підірвався Герой з Волині Микола Давидюк
Сьогодні, 16:50
На Волині попрощалися з загиблим у Курській області Василем Приступою На Волині попрощалися з загиблим у Курській області Василем Приступою
Сьогодні, 14:36
Виборює золоті медалі та керує у Луцьку ветеранським хабом: історія воїна, який втратив на війні ноги Виборює золоті медалі та керує у Луцьку ветеранським хабом: історія воїна, який втратив на війні ноги
Сьогодні, 10:41
«Під час першого польоту тряслися руки»: бійчиня волинської сотки про керування дроном на передовій «Під час першого польоту тряслися руки»: бійчиня волинської сотки про керування дроном на передовій
23 жовтень, 16:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У 4-річних двійнят з Волині діагностували рідкісне захворювання — цингу
Сьогодні, 17:03
 0
Тяжка звістка з фронту: на міні підірвався Герой з Волині Микола Давидюк
Сьогодні, 16:50
 0
Погрожував розправою і розбив скло битою: на Волині затримали місцевого «кримінального авторитета»
Сьогодні, 16:45
 0
Завтра у Луцьку прощатимуться з трьома Героями
Сьогодні, 16:12
 0
Вилучили психотропів на 2 мільйони: 41-річний наркозбувач налагодив «бізнес» у Луцькому районі
Сьогодні, 15:30
 0
Медіа
відео
1/8