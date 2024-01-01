Завтра у Луцьку прощатимуться з трьома Героями
Сьогодні, 16:12
У п’ятницю, 25 жовтня, о 10.30 год., у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовців Олега Березовського, Олега Годлевського та Василя Мельничука.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Березовський Олег Вікторович (28.10.1994 року народження) загинув 30 вересня в районі населеного пункту Плехово Курської області російської федерації.
Годлевський Олег Леонідович (05.10.1983 року народження) помер 20 жовтня у госпіталі населеного пункту Гаврилівка від поранень, отриманих 4 жовтня в районі населеного пункту Цукурине Донецької області.
Мельничук Василь Васильович (22.02.1979 року народження) помер 16 жовтня у КП “Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені І.І.Мечникова” від поранень, отриманих під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Максимільянівка Донецької області.
Поховають Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Березовський Олег Вікторович (28.10.1994 року народження) загинув 30 вересня в районі населеного пункту Плехово Курської області російської федерації.
Годлевський Олег Леонідович (05.10.1983 року народження) помер 20 жовтня у госпіталі населеного пункту Гаврилівка від поранень, отриманих 4 жовтня в районі населеного пункту Цукурине Донецької області.
Мельничук Василь Васильович (22.02.1979 року народження) помер 16 жовтня у КП “Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені І.І.Мечникова” від поранень, отриманих під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Максимільянівка Донецької області.
Поховають Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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