Завтра у Луцьку прощатимуться з трьома Героями

У п’ятницю, 25 жовтня, о 10.30 год., у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовцівтаПро це повідомили у Луцькій міській раді.Березовський Олег Вікторович (28.10.1994 року народження) загинув 30 вересня в районі населеного пункту Плехово Курської області російської федерації.Годлевський Олег Леонідович (05.10.1983 року народження) помер 20 жовтня у госпіталі населеного пункту Гаврилівка від поранень, отриманих 4 жовтня в районі населеного пункту Цукурине Донецької області.Мельничук Василь Васильович (22.02.1979 року народження) помер 16 жовтня у КП “Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені І.І.Мечникова” від поранень, отриманих під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Максимільянівка Донецької області.Поховають Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.