Тяжка звістка з фронту: на міні підірвався Герой з Волині Микола Давидюк

Тяжка звістка з фронту: на міні підірвався Герой з Волині Микола Давидюк
На війні загинув Герой з Волині Микола Давидюк.

Про це повідомили у Прилісненській громаді.

"Тяжка звістка з фронту. Під час участі військовослужбовця у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, 23 жовтня у Донецькій області загинув наш земляк, молодший сержант Давидюк Микола Миколайович, 1997 р.н., із села Нові Червища.

Від початку повномасштабного вторгнення російських окупантів Микола, не роздумуючи, став на захист України. На жаль, молоде життя обірвалося, автомобіль військовослужбовця наїхав на міну. Без чоловіка залишилася дружина, рідні Миколи.

Усією громадою низько схиляємо голови у скорботі та глибоко розділяємо біль втрати з рідними та близькими. Низький уклін нашому воїну-захиснику!

Зустрічаємо в пошані Захисника України на рідній землі", - йдеться в повідомленні.

У громаді зазначили, що оповіщення про прибуття скорботного кортежу буде пізніше.
Тяжка звістка з фронту: на міні підірвався Герой з Волині Микола Давидюк

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
«Ми знаходимо час на манікюр, але на похід до лікаря – ні»: розмова із засновницею Фонду боротьби з раком Марією Адамчук-Коротицькою
Від Гаррі Поттера до озвучення зупинок: як незрячий лучанин Віталій Ткачук змінює наше місто
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У 4-річних двійнят з Волині діагностували рідкісне захворювання — цингу
Сьогодні, 17:03
Тяжка звістка з фронту: на міні підірвався Герой з Волині Микола Давидюк
Сьогодні, 16:50
Погрожував розправою і розбив скло битою: на Волині затримали місцевого «кримінального авторитета»
Сьогодні, 16:45
Завтра у Луцьку прощатимуться з трьома Героями
Сьогодні, 16:12
Вилучили психотропів на 2 мільйони: 41-річний наркозбувач налагодив «бізнес» у Луцькому районі
Сьогодні, 15:30
Схожі новини
Завтра у Луцьку прощатимуться з трьома Героями Завтра у Луцьку прощатимуться з трьома Героями
Сьогодні, 16:12
На Волині попрощалися з загиблим у Курській області Василем Приступою На Волині попрощалися з загиблим у Курській області Василем Приступою
Сьогодні, 14:36
Виборює золоті медалі та керує у Луцьку ветеранським хабом: історія воїна, який втратив на війні ноги Виборює золоті медалі та керує у Луцьку ветеранським хабом: історія воїна, який втратив на війні ноги
Сьогодні, 10:41
«Під час першого польоту тряслися руки»: бійчиня волинської сотки про керування дроном на передовій «Під час першого польоту тряслися руки»: бійчиня волинської сотки про керування дроном на передовій
23 жовтень, 16:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У 4-річних двійнят з Волині діагностували рідкісне захворювання — цингу
Сьогодні, 17:03
 0
Тяжка звістка з фронту: на міні підірвався Герой з Волині Микола Давидюк
Сьогодні, 16:50
 0
Погрожував розправою і розбив скло битою: на Волині затримали місцевого «кримінального авторитета»
Сьогодні, 16:45
 0
Завтра у Луцьку прощатимуться з трьома Героями
Сьогодні, 16:12
 0
Вилучили психотропів на 2 мільйони: 41-річний наркозбувач налагодив «бізнес» у Луцькому районі
Сьогодні, 15:30
 0
Медіа
відео
1/8