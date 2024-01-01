Тяжка звістка з фронту: на міні підірвався Герой з Волині Микола Давидюк

Микола Давидюк.



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"Тяжка звістка з фронту. Під час участі військовослужбовця у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, 23 жовтня у Донецькій області загинув наш земляк, молодший сержант Давидюк Микола Миколайович, 1997 р.н., із села Нові Червища.



Від початку повномасштабного вторгнення російських окупантів Микола, не роздумуючи, став на захист України. На жаль, молоде життя обірвалося, автомобіль військовослужбовця наїхав на міну. Без чоловіка залишилася дружина, рідні Миколи.



Усією громадою низько схиляємо голови у скорботі та глибоко розділяємо біль втрати з рідними та близькими. Низький уклін нашому воїну-захиснику!



Зустрічаємо в пошані Захисника України на рідній землі", - йдеться в повідомленні.



У громаді зазначили, що оповіщення про прибуття скорботного кортежу буде пізніше.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Герой з ВолиніПро це повідомили у Прилісненській громаді."Тяжка звістка з фронту. Під час участі військовослужбовця у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, 23 жовтня у Донецькій області загинув наш земляк, молодший сержант Давидюк Микола Миколайович, 1997 р.н., із села Нові Червища.Від початку повномасштабного вторгнення російських окупантів Микола, не роздумуючи, став на захист України. На жаль, молоде життя обірвалося, автомобіль військовослужбовця наїхав на міну. Без чоловіка залишилася дружина, рідні Миколи.Усією громадою низько схиляємо голови у скорботі та глибоко розділяємо біль втрати з рідними та близькими. Низький уклін нашому воїну-захиснику!Зустрічаємо в пошані Захисника України на рідній землі", - йдеться в повідомленні.У громаді зазначили, що оповіщення про прибуття скорботного кортежу буде пізніше.

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