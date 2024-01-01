На Волині вогонь охопив гараж та ледве не поширився на житловий будинок

У Рожищенській громаді рятувальники ліквідували пожежу в гаражі й запобігли її поширенню на житловий будинок.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Про надзвичайну подію у селищі Дубище Рожищенської громади на лінію 101 повідомив очевидець — над гаражем в приватному домоволодінні він помітив дим. О 14:07 до місця події спрямували рятувальників 3 ДПРЧ м. Рожища та місцеву пожежну команду с. Переспа.З'ясувалося, що вогонь охопив приміщення гаража, прибудованого до житлового будинку.Рятувальники локалізували горіння о 14:26 та запобігли подальшому поширенню полум'я на житловий будинок.Пожежа ліквідована о 14:35.Потерпілих і жертв немає. За попередніми даними, до пожежі призвело коротке замикання електромережі.