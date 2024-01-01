На Волині вогонь охопив гараж та ледве не поширився на житловий будинок

На Волині вогонь охопив гараж та ледве не поширився на житловий будинок
У Рожищенській громаді рятувальники ліквідували пожежу в гаражі й запобігли її поширенню на житловий будинок.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Про надзвичайну подію у селищі Дубище Рожищенської громади на лінію 101 повідомив очевидець — над гаражем в приватному домоволодінні він помітив дим. О 14:07 до місця події спрямували рятувальників 3 ДПРЧ м. Рожища та місцеву пожежну команду с. Переспа.

З'ясувалося, що вогонь охопив приміщення гаража, прибудованого до житлового будинку.

Рятувальники локалізували горіння о 14:26 та запобігли подальшому поширенню полум'я на житловий будинок.

Пожежа ліквідована о 14:35.
На Волині вогонь охопив гараж та ледве не поширився на житловий будинок

Потерпілих і жертв немає. За попередніми даними, до пожежі призвело коротке замикання електромережі.
На Волині вогонь охопив гараж та ледве не поширився на житловий будинок
На Волині вогонь охопив гараж та ледве не поширився на житловий будинок

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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