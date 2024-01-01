У 4-річних двійнят з Волині діагностували рідкісне захворювання — цингу.Про це повідомили у Волинському обласному медоб'єднанні захисту материнства і дитинства.тамають вибірковість у їжі внаслідок дитячого аутизму. Через обмежений раціон харчування вони не отримували вітамін С і занедужали на рідкісну хворобу — цингу, що є важкою формою дефіциту цього вітаміну. Причину хвороби дітей встановили лікарі педіатричного відділення Волинська обласна дитяча клінічна лікарня.«У січні донька почала дивно ходити, як качечка», — розповіла мама дітей. «У сина все було гаразд на той момент. Ми зверталися до багатьох лікарів, але з’ясувати причину цього симптому довго не вдавалося. Стан Ксенії погіршувався, за деякий час вона почала кульгати, показувала, що ніжка болить. Поки шукали причину, перестала ходити і навіть стояти. В дитячій обласній лікарні доньці вводили вітамін С і за тиждень вона вже могла потроху ходити.Кирило почав накульгувати, коли Ксенію вже лікували. Йому також призначили вітамін С і він дуже швидко одужав».Лікуюча лікарка дітей, ревматологиня дитяча Ірина Гурін, каже: «Оскільки традиційний раціон в Україні містить продукти з високим вмістом вітаміну С (картопля, помідори, червоний перець, шпинат), важко припустити ймовірність захворювання на цингу. При опитуванні мами я дізналася, що діти їдять лише манну кашу, кускус, бублики та печиво «Марія», а від усього іншого відмовляються. Отже, їхнє харчування обмежене і не містить достатньо вітамінів та мікроелементів. Тоді й з’явилося припущення щодо цинги, яке потім підтвердилося на МРТ і лабораторно».Вибірковість у їжі притаманна дітям із аутизмом і хоч цинга — рідкісна хвороба в наш час, та такі ситуації можливі. «Вітамін С не синтезується в організмі людини, його можна отримати лише з продуктами харчування.Прояви цинги можуть з’являтися через 2-3 місяці недостатнього вживання вітаміну С. Ранні прояви хвороби — це загальне нездужання, млявість та підвищена втомлюваність. Пізніше з'являються типові ознаки: сухість шкіри, висипи та синці, погане загоєння ран, запалення ясен, втрата і карієс зубів, анемія, біль у суглобах та кістках аж до кульгавості й повної відмови ходити», — розповідаєЛікарі застерігають, що діти, які мають вибірковість у їжі, не завжди отримують усі необхідні вітаміни та мікроелементи. Це може спричинити дефіцитні стани з різноманітними клінічними проявами. Батькам необхідно мати це на увазі.Зараз Ксенія та Кирило почуваються добре. Вони займаються із психологом та навчаються їсти різні продукти, а також почали відвідувати дитячий садок.