Погрожував розправою і розбив скло битою: на Волині затримали місцевого «кримінального авторитета»

Погрожував розправою і розбив скло битою: на Волині затримали місцевого «кримінального авторитета»
«Підрізав» на авто, погрожував розправою і розбив скло битою: нововолинські слідчі оголосили про підозру місцевому «кримінальному авторитету».

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Інцидент трапився 23 жовтня у Нововолинську. До поліції надійшла заява від 23-річного нововолинця про те, що на автодорозі йому перегородив рух водій Audi. Згодом з легковика вийшов керманич з товаришем та почав висловлювати погрози на адресу потерпілого, при цьому пошкодивши ліве дзеркало заднього виду. Не вгамувавши свою злість, ділок дістав з Audi металеву биту та розбив нею скляну шибку водійських дверцят мікроавтобуса. При цьому водій також отримав тілесні ушкодження та згодом звернувся до медичного закладу.

Після отримання звернення співробітники поліції розпочали пошук зловмисника і його транспортного засобу. Провівши оперативно-розшукові заходи, поліцейські встановили місце знаходження Audi – автівку вилучили та помістили на спецмайданчик.

У процесуальному порядку затримали і причетного до хуліганства, 40-річного місцевого так званого «кримінального авторитета». Нині він в ізоляторі тимчасового тримання.

За процесуального керівництва прокуратури, нововолинські слідчі оголосили йому про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального Кодексу України – хуліганство із застосуванням холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень.

Далі суд обиратиме йому запобіжний захід.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: водій, погрози, Нововолинськ, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
«Ми знаходимо час на манікюр, але на похід до лікаря – ні»: розмова із засновницею Фонду боротьби з раком Марією Адамчук-Коротицькою
Від Гаррі Поттера до озвучення зупинок: як незрячий лучанин Віталій Ткачук змінює наше місто
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У 4-річних двійнят з Волині діагностували рідкісне захворювання — цингу
Сьогодні, 17:03
Тяжка звістка з фронту: на міні підірвався Герой з Волині Микола Давидюк
Сьогодні, 16:50
Погрожував розправою і розбив скло битою: на Волині затримали місцевого «кримінального авторитета»
Сьогодні, 16:45
Завтра у Луцьку прощатимуться з трьома Героями
Сьогодні, 16:12
Вилучили психотропів на 2 мільйони: 41-річний наркозбувач налагодив «бізнес» у Луцькому районі
Сьогодні, 15:30
Схожі новини
У місті на Волині чоловік погрожував ножем працівнику магазину та вкрав алкоголь У місті на Волині чоловік погрожував ножем працівнику магазину та вкрав алкоголь
07 червень, 2020, 22:48
Через темряву в дворах Нововолинська «бляхар»-порушник зміг втекти від поліції. ВІДЕО Через темряву в дворах Нововолинська «бляхар»-порушник зміг втекти від поліції. ВІДЕО
19 квітень, 2019, 23:42
П'яний водій погрожував луцьким патрульним П'яний водій погрожував луцьким патрульним
05 березень, 2016, 16:14
На Волині п'яний водій намагався «відкупитися» від патрульних На Волині п'яний водій намагався «відкупитися» від патрульних
03 жовтень, 13:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У 4-річних двійнят з Волині діагностували рідкісне захворювання — цингу
Сьогодні, 17:03
 0
Тяжка звістка з фронту: на міні підірвався Герой з Волині Микола Давидюк
Сьогодні, 16:50
 0
Погрожував розправою і розбив скло битою: на Волині затримали місцевого «кримінального авторитета»
Сьогодні, 16:45
 0
Завтра у Луцьку прощатимуться з трьома Героями
Сьогодні, 16:12
 0
Вилучили психотропів на 2 мільйони: 41-річний наркозбувач налагодив «бізнес» у Луцькому районі
Сьогодні, 15:30
 0
Медіа
відео
1/8