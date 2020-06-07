Погрожував розправою і розбив скло битою: на Волині затримали місцевого «кримінального авторитета»

«Підрізав» на авто, погрожував розправою і розбив скло битою: нововолинські слідчі оголосили про підозру місцевому «кримінальному авторитету».Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Інцидент трапився 23 жовтня у Нововолинську. До поліції надійшла заява від 23-річного нововолинця про те, що на автодорозі йому перегородив рух водій Audi. Згодом з легковика вийшов керманич з товаришем та почав висловлювати погрози на адресу потерпілого, при цьому пошкодивши ліве дзеркало заднього виду. Не вгамувавши свою злість, ділок дістав з Audi металеву биту та розбив нею скляну шибку водійських дверцят мікроавтобуса. При цьому водій також отримав тілесні ушкодження та згодом звернувся до медичного закладу.Після отримання звернення співробітники поліції розпочали пошук зловмисника і його транспортного засобу. Провівши оперативно-розшукові заходи, поліцейські встановили місце знаходження Audi – автівку вилучили та помістили на спецмайданчик.У процесуальному порядку затримали і причетного до хуліганства, 40-річного місцевого так званого «кримінального авторитета». Нині він в ізоляторі тимчасового тримання.За процесуального керівництва прокуратури, нововолинські слідчі оголосили йому про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального Кодексу України – хуліганство із застосуванням холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень.Далі суд обиратиме йому запобіжний захід.