Вилучили психотропів на 2 мільйони: 41-річний наркозбувач налагодив «бізнес» у Луцькому районі

Вилучили психотропів на 2 мільйони: 41-річний наркозбувач налагодив «бізнес» у Луцькому районі
Вилучили психотропів на два мільйони гривень: оперативники викрили та затримали наркозбувача, який налагодив «бізнес» у Луцькому районі.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

За місцем проживання зловмисника правоохоронці вилучили 5 кілограмів психотропної речовини fubinaсa, що за цінами чорного ринку вартує близько 2 мільйонів гривень. Нині фігурант перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Викрили незаконний промисел 41-річного мешканця Луцького району співробітники управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП у Волинській області. Поліцейські встановили, що чоловік реалізовував особливо небезпечну психотропну речовину fubinaсa на території всього Луцького району.

За процесуального керівництва Луцької окружної прокуратури, під час санкціонованого обшуку за місцем проживання фігуранта, оперативники та слідчі вилучили в нього 5 кілограмів психотропів, пістолет, пристрій для куріння, електронні ваги, мобільні телефони та інші речові докази.

Вартість вилучених заборонених речовин за цінами «чорного» ринку становить понад 2 000 000 гривень.
Вилучили психотропів на 2 мільйони: 41-річний наркозбувач налагодив «бізнес» у Луцькому районі

Усе це скерували на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.

Також поліцейські з'ясували, що щомісячно зловмисник «заробляв» на незаконній діяльності близько 70 тисяч гривень.

Збувача затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За процесуального керівництва прокуратури, слідчі Луцького РУП оголосять йому про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Йдеться про збут психотропних речовин або їх аналогів у великих розмірах.
Вилучили психотропів на 2 мільйони: 41-річний наркозбувач налагодив «бізнес» у Луцькому районі

Досудове слідство триває.

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Теги: Волинь, психотропи, поліція
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