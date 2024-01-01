На Львівщині через 2 місяці після масованого обстрілу знайшли бойову частину ракети «Кинджал»





Про це повідомляє пресслужба ДСНС.



“Львівщина: піротехніки ДСНС знешкодили бойову частину російської ракети “Кинджал”. Її виявили майже через два місяці після чергового масованого обстрілу України з боку країни-агресоки”, – йдеться у повідомленні.



Зазначається, що надзвичайники професійно та оперативно провели знешкодження бойової частини ракети, щоб убезпечити жителів регіону від можливих вибухів.



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