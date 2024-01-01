Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 25 жовтня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 25 жовтня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Прогноз погоди на 25 жовтня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та в першій половині дня туман. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 10-12° тепла.
Волинська область
Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та в першій половині дня туман. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 9-14° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Прогноз погоди на 25 жовтня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та в першій половині дня туман. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 10-12° тепла.
Волинська область
Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та в першій половині дня туман. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 9-14° тепла.
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