Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 25 жовтня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 25 жовтня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 25 жовтня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

Прогноз погоди на 25 жовтня

Луцьк

Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та в першій половині дня туман. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 10-12° тепла.

Волинська область

Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та в першій половині дня туман. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 9-14° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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