Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 25 жовтня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



Прогноз погоди на 25 жовтня



Луцьк



Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та в першій половині дня туман. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 10-12° тепла.



Волинська область



Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та в першій половині дня туман. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 9-14° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 25 жовтня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та в першій половині дня туман. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 10-12° тепла.Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та в першій половині дня туман. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 9-14° тепла.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію