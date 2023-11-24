На Волині учням-переможцям олімпіад, конкурсів і турнірів призначили стипендії

На Волині учням-переможцям олімпіад, конкурсів і турнірів призначили стипендії
У Нововолинській громаді учням місцевих ліцеїв, які стали переможцями та призерами всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів, виплачуватимуть іменні стипендії.

Про це повідомили під час зустрічі міського голови Бориса Карпуса з учнями, - йдеться на сайті громади.

Від себе особисто та від усієї громади Борис Карпус подякував ліцеїстам за їхні старання, наполегливу щоденну працю, активну позашкільну діяльність і побажав їм міцного здоров’я та нових високих здобутків.

Згідно з розпорядженням міського голови, за високі досягнення у навчанні дев’ятьом обдарованим учням призначено іменні щомісячні стипендії у розмірі 500 гривень, які вони будуть отримувати протягом усього 2024-2025 навчального року.

Сертифікати на стипендії та подарунки вручили: Христині Грабовській, учениці 10 класу Нововолинського ліцею № 1, Діані Фіськович, учениці 9-Б класу, Нововолинського ліцею № 2, Єлисею Голяну, учню 10 класу, Нововолинського ліцею № 3, Тарасу Лавренюку, учню 11 класу, Нововолинського ліцею № 4, Ярині Сак, учениці 11 класу, Нововолинського ліцею № 5, Михайлу Гуцкалову, учню 9-А класу, Нововолинського ліцею № 6, Роману Прімі, учню 9-А класу, Нововолинського ліцею № 7, Іллі Іщуку, учню 11 класу, Нововолинського ліцею № 8 і Маргариті Ромасюк, учениці 10 класу, Нововолинського ліцею № 9.

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Теги: Волинь, Нововолинськ, гроші, стипендії, учні
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