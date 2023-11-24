На Волині учням-переможцям олімпіад, конкурсів і турнірів призначили стипендії

У Нововолинській громаді учням місцевих ліцеїв, які стали переможцями та призерами всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів, виплачуватимуть іменні стипендії.Про це повідомили під час зустрічі міського голови Бориса Карпуса з учнями, - йдеться на сайті громади.Від себе особисто та від усієї громади Борис Карпус подякував ліцеїстам за їхні старання, наполегливу щоденну працю, активну позашкільну діяльність і побажав їм міцного здоров’я та нових високих здобутків.Згідно з розпорядженням міського голови, за високі досягнення у навчанні дев’ятьом обдарованим учням призначено іменні щомісячні стипендії у розмірі 500 гривень, які вони будуть отримувати протягом усього 2024-2025 навчального року.Сертифікати на стипендії та подарунки вручили: Х, учениці 10 класу Нововолинського ліцею № 1,, учениці 9-Б класу, Нововолинського ліцею № 2,, учню 10 класу, Нововолинського ліцею № 3,, учню 11 класу, Нововолинського ліцею № 4,, учениці 11 класу, Нововолинського ліцею № 5,, учню 9-А класу, Нововолинського ліцею № 6,, учню 9-А класу, Нововолинського ліцею № 7,, учню 11 класу, Нововолинського ліцею № 8 і, учениці 10 класу, Нововолинського ліцею № 9.