У Луцьку під час комендантської години спіймали п'яного водія
Сьогодні, 22:38
Луцькі поліцейські під час комендантської години спіймали водія-порушника, який виявився п'яним.
Про це повідомили у патрульній поліції Волинскьої області.
Вночі, 24 жовтня, близько 3-ї години, на вулиці Ковельській правоохоронці зупинили автомобіль марки Mitsubishi, який рухався під час комендантської години.
Спілкуючись із водієм патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік пройшов огляд на місці, результат — 2, 15 проміле.
Поліцейські нагадали про відповідальність за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння:
- за ч. 1 ст. 130 — штраф 17 000 грн з позбавленням права керування на 1 рік;
- за ч. 2 ст. 130 — штраф 34 000 грн з позбавленням права керування на 3 роки з оплатним вилученням ТЗ чи без такого або адмінарешт на 10 діб з оплатним вилученням ТЗ чи без такого;
- за ч. 3 ст. 130 — штраф 51 000 грн з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу або адмінарешт на 15 діб з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу;
- за ч. 4 ст. 130 — штраф 34000 або адміністративний арешт на строк 15 діб, з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у патрульній поліції Волинскьої області.
Вночі, 24 жовтня, близько 3-ї години, на вулиці Ковельській правоохоронці зупинили автомобіль марки Mitsubishi, який рухався під час комендантської години.
Спілкуючись із водієм патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік пройшов огляд на місці, результат — 2, 15 проміле.
Поліцейські нагадали про відповідальність за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння:
- за ч. 1 ст. 130 — штраф 17 000 грн з позбавленням права керування на 1 рік;
- за ч. 2 ст. 130 — штраф 34 000 грн з позбавленням права керування на 3 роки з оплатним вилученням ТЗ чи без такого або адмінарешт на 10 діб з оплатним вилученням ТЗ чи без такого;
- за ч. 3 ст. 130 — штраф 51 000 грн з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу або адмінарешт на 15 діб з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу;
- за ч. 4 ст. 130 — штраф 34000 або адміністративний арешт на строк 15 діб, з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку під час комендантської години спіймали п'яного водія
Сьогодні, 22:38
«Кримінальний авторитет» з Волині «підрізав» авто, розбив битою скло і погрожував водію. ВІДЕО
Сьогодні, 20:35