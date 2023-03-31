У Луцьку під час комендантської години спіймали п'яного водія

Луцькі поліцейські під час комендантської години спіймали водія-порушника, який виявився п'яним.Про це повідомили у патрульній поліції Волинскьої області.Вночі, 24 жовтня, близько 3-ї години, на вулиці Ковельській правоохоронці зупинили автомобіль марки Mitsubishi, який рухався під час комендантської години.Спілкуючись із водієм патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік пройшов огляд на місці, результат — 2, 15 проміле.Поліцейські нагадали про відповідальність за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння:- за ч. 1 ст. 130 — штраф 17 000 грн з позбавленням права керування на 1 рік;- за ч. 2 ст. 130 — штраф 34 000 грн з позбавленням права керування на 3 роки з оплатним вилученням ТЗ чи без такого або адмінарешт на 10 діб з оплатним вилученням ТЗ чи без такого;- за ч. 3 ст. 130 — штраф 51 000 грн з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу або адмінарешт на 15 діб з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу;- за ч. 4 ст. 130 — штраф 34000 або адміністративний арешт на строк 15 діб, з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки.