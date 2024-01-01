На війні загинули воїни з Волині Олександр Велінець і Богдан Люшко





Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.



"Скорботні новини прийшли в Нововолинську громаду. 20 жовтня війна забрала життя двох наших Героїв: Олександра Велінця, 1993 року народження, жителя села Гряди, та Богдана Люшка, 1992 року народження, жителя Нововолинська", - йдеться у дописі Нововолинського міського голови.



Інформація щодо поховання буде згодом.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих Героїв.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дві страшні звістки про загибель воїнів-захисників знову сколихнули Волинь та Нововолинську громаду.Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус."Скорботні новини прийшли в Нововолинську громаду. 20 жовтня війна забрала життя двох наших Героїв: Олександра Велінця, 1993 року народження, жителя села Гряди, та Богдана Люшка, 1992 року народження, жителя Нововолинська", - йдеться у дописі Нововолинського міського голови.Інформація щодо поховання буде згодом.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих Героїв.

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