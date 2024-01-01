На війні загинули воїни з Волині Олександр Велінець і Богдан Люшко
24 жовтень, 23:19
Дві страшні звістки про загибель воїнів-захисників знову сколихнули Волинь та Нововолинську громаду.
Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
"Скорботні новини прийшли в Нововолинську громаду. 20 жовтня війна забрала життя двох наших Героїв: Олександра Велінця, 1993 року народження, жителя села Гряди, та Богдана Люшка, 1992 року народження, жителя Нововолинська", - йдеться у дописі Нововолинського міського голови.
Інформація щодо поховання буде згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих Героїв.
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Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
"Скорботні новини прийшли в Нововолинську громаду. 20 жовтня війна забрала життя двох наших Героїв: Олександра Велінця, 1993 року народження, жителя села Гряди, та Богдана Люшка, 1992 року народження, жителя Нововолинська", - йдеться у дописі Нововолинського міського голови.
Інформація щодо поховання буде згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих Героїв.
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