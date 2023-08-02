У селищі на Волині хочуть витратити пів мільйона на ремонт будинку культури





Тендер на роботи оголосила Торчинська селищна рада. Пропозиції учасників приймають до 26 жовтня. Аукціон стартує 28 жовтня, - пише



Очікувана вартість ремонту становить 537 894 гривні.



Як вказано в тендерній документації, поточний ремонт приміщення будинку культури в Торчині включатиме улаштування армованих цегляних перегородок, улаштування монолітних залізобетонних перемичок, улаштування гідроізоляції, улаштування покриттів з керамічних плиток, заміну дверей, облицювання поверхонь керамічними глазурованими плитками, шпаклювання та поліпшене фарбування стель, влаштування пандуса, влаштування огородження, влаштування бетонної бруківки, прокладання трубопроводів, встановлення фільтрів для очищення води, встановлення умивальників і унітазів, монтаж електрообладнання тощо.



Серед вимог до учасників торгів – наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, працівників відповідної кваліфікації, документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних робіт, фінансової спроможності.



Ремонт мають завершити до 31 грудня 2024 року.



Гарантійний термін на виконані роботи буде становити п’ять років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Торчині Луцького району запланували поточний ремонт приміщення будинку культури, що на вулиці Незалежності, 52, а саме – облаштування санвузлів та пандусу.Тендер на роботи оголосила Торчинська селищна рада. Пропозиції учасників приймають до 26 жовтня. Аукціон стартує 28 жовтня, - пише ІА Волинські Новини. Очікувана вартість ремонту становить 537 894 гривні.Як вказано в тендерній документації, поточний ремонт приміщення будинку культури в Торчині включатиме улаштування армованих цегляних перегородок, улаштування монолітних залізобетонних перемичок, улаштування гідроізоляції, улаштування покриттів з керамічних плиток, заміну дверей, облицювання поверхонь керамічними глазурованими плитками, шпаклювання та поліпшене фарбування стель, влаштування пандуса, влаштування огородження, влаштування бетонної бруківки, прокладання трубопроводів, встановлення фільтрів для очищення води, встановлення умивальників і унітазів, монтаж електрообладнання тощо.Серед вимог до учасників торгів – наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, працівників відповідної кваліфікації, документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних робіт, фінансової спроможності.Ремонт мають завершити до 31 грудня 2024 року.Гарантійний термін на виконані роботи буде становити п’ять років.

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