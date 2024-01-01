Зброя, однострої, листівки: у луцькому музеї відкрили виставку, присвячену УПА. ВІДЕО





Як розповів Богдан Зек, "Волинь, де зародилася УПА" — це спільний проєкт Українського інституту національної пам’яті та Волинського краєзнавчого музею.



"Він (автопортрет — ред.) написаний власною рукою. Він (Ніл Хасевич — ред.) пройшов підпілля, перебував у криївках, був у радянських спецорганах. Але на зорі української незалежності він поповнив колекцію Волинського краєзнавчого музею, як і багато інших артефактів, в тому числі й інші його малюнки, які зберігається у Волинському краєзнавчому музеї", — сказав музейник.



Зі слів Богдана Зека, на банерах представлена історія національно-визвольного руху на Волині періоду Другої світової війни.



На виставці відвідувачі можуть ознайомитися з колекцією нагород волинських повстанців та зразками зброї 1930-1938 років.



Також в експозиції представлені однострої членів братства вояків ОУН-УПА Волинського краю імені Клима Савура і військовослужбовців російсько-української війни, розповіла представниця Українського інституту національної пам’яті на Волині Леся Бондарук.



"Я дуже щаслива людина, тому що мені пощастило знати кількох людей, які є тут на банерах. Мені приємно, що ми зробили регіональний варіант історії УПА. Ми робили з акцентом, щоб ця виставка могла експонуватися в навчальних закладах, щоб вона могла мандрувати на фестивалі", — сказала лучанка.



Відвідувачка експозиції в музеї Любов Ганейчук із Луцька розповіла, що її двоюрідний брат Костянтин Клітинський, приїхавши на Волинь після навчання у Варшаві, був сотенним у Колківській Республіці.



"Ми не знали, де він загинув. Коли я показала фотографію і впізнали його. Це для мене близьке. Я багато вечорів провела УПА, у військових частинах, ще у 90-х роках. То мені дзвонили додому чи не зарано ви це проводите, так казали", — зазначила жінка.



Завідувач відділу історії Волинського краєзнавчого музею Богдан Зек зазначив, що презентацію експозиції "Волинь, де зародилася УПА" відвідали 50 людей.



Мобільна експозиція в музеї буде представлена до кінця 2024 року, після чого її показуватимуть у районах.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 24 жовтня у Волинському краєзнавчому музеї відкрили експозицію "Волинь, де зародилася УПА", де представили 15 листівок-афіш, а також автопортрет громадського і політичного діяча Ніла Хасевича 1945 року, який створював ілюстрації до сатиричних журналів УПА.Як розповів Суспільному завідувач відділу історії, "Волинь, де зародилася УПА" — це спільний проєкт Українського інституту національної пам’яті та Волинського краєзнавчого музею."Він (автопортрет — ред.) написаний власною рукою. Він (Ніл Хасевич — ред.) пройшов підпілля, перебував у криївках, був у радянських спецорганах. Але на зорі української незалежності він поповнив колекцію Волинського краєзнавчого музею, як і багато інших артефактів, в тому числі й інші його малюнки, які зберігається у Волинському краєзнавчому музеї", — сказав музейник.Зі слів Богдана Зека, на банерах представлена історія національно-визвольного руху на Волині періоду Другої світової війни.На виставці відвідувачі можуть ознайомитися з колекцією нагород волинських повстанців та зразками зброї 1930-1938 років.Також в експозиції представлені однострої членів братства вояків ОУН-УПА Волинського краю імені Клима Савура і військовослужбовців російсько-української війни, розповіла представниця Українського інституту національної пам’яті на Волині Леся Бондарук."Я дуже щаслива людина, тому що мені пощастило знати кількох людей, які є тут на банерах. Мені приємно, що ми зробили регіональний варіант історії УПА. Ми робили з акцентом, щоб ця виставка могла експонуватися в навчальних закладах, щоб вона могла мандрувати на фестивалі", — сказала лучанка.Відвідувачка експозиції в музеї Любов Ганейчук із Луцька розповіла, що її двоюрідний брат Костянтин Клітинський, приїхавши на Волинь після навчання у Варшаві, був сотенним у Колківській Республіці."Ми не знали, де він загинув. Коли я показала фотографію і впізнали його. Це для мене близьке. Я багато вечорів провела УПА, у військових частинах, ще у 90-х роках. То мені дзвонили додому чи не зарано ви це проводите, так казали", — зазначила жінка.Завідувач відділу історії Волинського краєзнавчого музею Богдан Зек зазначив, що презентацію експозиції "Волинь, де зародилася УПА" відвідали 50 людей.Мобільна експозиція в музеї буде представлена до кінця 2024 року, після чого її показуватимуть у районах.

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