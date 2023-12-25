На Волині помер студент ліцею, якому на голову впали футбольні ворота

На Волині помер студент ліцею, якому на голову впали футбольні ворота
24 жовтня, стало відомо, що помер студент волинського навчального закладу на якого впали футбольні ворота. У потерпілого була розбита голова.

Про це повідляє ВСН.

«З глибоким сумом повідомляємо, що студент Локачинської філії Оваднівського професійно-технічного ліцею, на якого впали футбольні ворота, на жаль, помер. Висловлюємо щирі співчуття родині, друзям та всім близьким у цей важкий час. Втрата такої молодої людини – це невимовний біль для всіх, хто його знав», - йдеться у повідомленні у спільноті «Твій Володимир».

Нагадаємо, що подія на стадіоні в Локачах. Потерпілим виявився студент Локачинської філії Оваднівського професійно-технічного ліцею.

Як зазначив начальник сектору, під час перерви хлопець пішов на місцевий стадіон, де виліз на переносні футбольні ворота. В результаті чого споруда впала на студента.

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Теги: Волинь, смерть, трагедія, Овадне
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