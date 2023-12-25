На Волині помер студент ліцею, якому на голову впали футбольні ворота





Про це повідляє



«З глибоким сумом повідомляємо, що студент Локачинської філії Оваднівського професійно-технічного ліцею, на якого впали футбольні ворота, на жаль, помер. Висловлюємо щирі співчуття родині, друзям та всім близьким у цей важкий час. Втрата такої молодої людини – це невимовний біль для всіх, хто його знав», - йдеться у повідомленні у спільноті «Твій Володимир».



Нагадаємо, що подія на стадіоні в Локачах. Потерпілим виявився студент Локачинської філії Оваднівського професійно-технічного ліцею.



Як зазначив начальник сектору, під час перерви хлопець пішов на місцевий стадіон, де виліз на переносні футбольні ворота. В результаті чого споруда впала на студента.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 24 жовтня, стало відомо, що помер студент волинського навчального закладу на якого впали футбольні ворота. У потерпілого була розбита голова.Про це повідляє ВСН «З глибоким сумом повідомляємо, що студент Локачинської філії Оваднівського професійно-технічного ліцею, на якого впали футбольні ворота, на жаль, помер. Висловлюємо щирі співчуття родині, друзям та всім близьким у цей важкий час. Втрата такої молодої людини – це невимовний біль для всіх, хто його знав», - йдеться у повідомленні у спільноті «Твій Володимир».Нагадаємо, що подія на стадіоні в Локачах.Як зазначив начальник сектору, під час перерви хлопець пішов на місцевий стадіон, де виліз на переносні футбольні ворота. В результаті чого споруда впала на студента.

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