Уночі росія знову атакувала Київ безпілотниками: сили ППО збили до 15 дронів

Уночі росіяни знову атакували Київ безпілотниками. Сили протиповітряної оборони збили півтора десятка "шахедів".Про це повідомила Київська міська військова адміністрація."Вже 15-та повітряна атака на Київ за 25 днів жовтня! І знову ворог - Російська Федерація - застосував виключно безпілотні літальні апарати. Вони були запущені з території Курської області та Краснодарського краю", - йдеться в повідомленні.На столицю баражуючі боєприпаси заходили двома великими хвилями. Перший раз повітряну тривогу оголосили близько опівночі, а вдруге - приблизно о третій ночі. Сумарно нічні тривоги тривали приблизно 4 години."За цей час було виявлено та у різний спосіб (ППО, РЕБ тощо) знешкоджено до півтора десятка дронів ворога, що загрожували столиці України (точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сили)", - зазначили в КМВА.Внаслідок сьогоднішньої нічної повітряної атаки в столиці зафіксовано падіння уламків. У Дарницькому районі міста уламки збитих ворожих дронів призвели до загорання на відкритій території дерев та трави. Пожежу оперативно ліквідовано. Інформації щодо потерпілих не надходило.