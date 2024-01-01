Уночі росія знову атакувала Київ безпілотниками: сили ППО збили до 15 дронів

Уночі росія знову атакувала Київ безпілотниками: сили ППО збили до 15 дронів
Уночі росіяни знову атакували Київ безпілотниками. Сили протиповітряної оборони збили півтора десятка "шахедів".

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

"Вже 15-та повітряна атака на Київ за 25 днів жовтня! І знову ворог - Російська Федерація - застосував виключно безпілотні літальні апарати. Вони були запущені з території Курської області та Краснодарського краю", - йдеться в повідомленні.

На столицю баражуючі боєприпаси заходили двома великими хвилями. Перший раз повітряну тривогу оголосили близько опівночі, а вдруге - приблизно о третій ночі. Сумарно нічні тривоги тривали приблизно 4 години.

"За цей час було виявлено та у різний спосіб (ППО, РЕБ тощо) знешкоджено до півтора десятка дронів ворога, що загрожували столиці України (точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сили)", - зазначили в КМВА.

Внаслідок сьогоднішньої нічної повітряної атаки в столиці зафіксовано падіння уламків. У Дарницькому районі міста уламки збитих ворожих дронів призвели до загорання на відкритій території дерев та трави. Пожежу оперативно ліквідовано. Інформації щодо потерпілих не надходило.

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Теги: Україна, росія, війна
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