Розвідка: солдати із КНДР уже в Курській області росії





Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України, пише



Підготовка солдатів армії КНДР відбувається на п’ятьох військових полігонах, розташованих на сході РФ ― Баранівському (Уссурійськ), Донґуз (Улан-Де), Єкатеринославський (Єкатеринославка), 248-ий (Князє-Волконське) і 249-ий (Сергіївка).



На злагодження військових із КНДР, яких Росія має намір залучити у війні проти України, виділяють декілька тижнів. ГУР заявило, що загальна чисельність північнокорейських військових зараз становить близько 12 тисяч осіб, серед них ― 500 офіцерів, зокрема, три пхеньянські генерали. «Відповідальним за контроль вишколу та адаптації військ КНДР Москва призначила заступника міністра оборони рф Юнус-Бєка Євкурова. Надісланих Пхеньяном солдатів комплектують амуніцією, постіллю, зимовим одягом та взуттям, а також гігієною. Зокрема, кожному північному корейцю Москва, відповідно до установлених норм, щомісячно виділятиме 50 метрів туалетного паперу та 300 грам мила», - розповіла розвідка.



Раніше міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен назвав війська КНДР, направлені до Росії для війни проти України, "найманцями-гарматним м'ясом", звинувативши лідера Північної Кореї Кім Чен Ина у тому, що він "продав" свою армію.



Імовірно, північнокорейська влада переселяє та ізолює сім'ї цих солдатів, щоб ефективно контролювати їх і ретельно боротися з чутками.



Тим часом Пентагон і НАТО нарешті заявили, що мають докази перебування військових КНДР у Росії. А головний розвідник України Кирило Буданов вважає, що Північна Корея допомагає Росії в обмін на ядерні технології і гроші.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Перші підрозділи військових з КНДР, які пройшли вишкіл на східних російських полігонах, вже прибули у Курську область. Їхню появу там зафіксували 23 жовтня.Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України, пише LB.ua Підготовка солдатів армії КНДР відбувається на п’ятьох військових полігонах, розташованих на сході РФ ― Баранівському (Уссурійськ), Донґуз (Улан-Де), Єкатеринославський (Єкатеринославка), 248-ий (Князє-Волконське) і 249-ий (Сергіївка).На злагодження військових із КНДР, яких Росія має намір залучити у війні проти України, виділяють декілька тижнів. ГУР заявило, що загальна чисельність північнокорейських військових зараз становить близько 12 тисяч осіб, серед них ― 500 офіцерів, зокрема, три пхеньянські генерали. «Відповідальним за контроль вишколу та адаптації військ КНДР Москва призначила заступника міністра оборони рф Юнус-Бєка Євкурова. Надісланих Пхеньяном солдатів комплектують амуніцією, постіллю, зимовим одягом та взуттям, а також гігієною. Зокрема, кожному північному корейцю Москва, відповідно до установлених норм, щомісячно виділятиме 50 метрів туалетного паперу та 300 грам мила», - розповіла розвідка.Раніше міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен назвав війська КНДР, направлені до Росії для війни проти України, "найманцями-гарматним м'ясом", звинувативши лідера Північної Кореї Кім Чен Ина у тому, що він "продав" свою армію.Імовірно, північнокорейська влада переселяє та ізолює сім'ї цих солдатів, щоб ефективно контролювати їх і ретельно боротися з чутками.Тим часом Пентагон і НАТО нарешті заявили, що мають докази перебування військових КНДР у Росії. А головний розвідник України Кирило Буданов вважає, що Північна Корея допомагає Росії в обмін на ядерні технології і гроші.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію