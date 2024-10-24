Розвідка: солдати із КНДР уже в Курській області росії

Розвідка: солдати із КНДР уже в Курській області росії
Перші підрозділи військових з КНДР, які пройшли вишкіл на східних російських полігонах, вже прибули у Курську область. Їхню появу там зафіксували 23 жовтня.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України, пише LB.ua.

Підготовка солдатів армії КНДР відбувається на п’ятьох військових полігонах, розташованих на сході РФ ― Баранівському (Уссурійськ), Донґуз (Улан-Де), Єкатеринославський (Єкатеринославка), 248-ий (Князє-Волконське) і 249-ий (Сергіївка).

На злагодження військових із КНДР, яких Росія має намір залучити у війні проти України, виділяють декілька тижнів. ГУР заявило, що загальна чисельність північнокорейських військових зараз становить близько 12 тисяч осіб, серед них ― 500 офіцерів, зокрема, три пхеньянські генерали. «Відповідальним за контроль вишколу та адаптації військ КНДР Москва призначила заступника міністра оборони рф Юнус-Бєка Євкурова. Надісланих Пхеньяном солдатів комплектують амуніцією, постіллю, зимовим одягом та взуттям, а також гігієною. Зокрема, кожному північному корейцю Москва, відповідно до установлених норм, щомісячно виділятиме 50 метрів туалетного паперу та 300 грам мила», - розповіла розвідка.

Раніше міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен назвав війська КНДР, направлені до Росії для війни проти України, "найманцями-гарматним м'ясом", звинувативши лідера Північної Кореї Кім Чен Ина у тому, що він "продав" свою армію.

Імовірно, північнокорейська влада переселяє та ізолює сім'ї цих солдатів, щоб ефективно контролювати їх і ретельно боротися з чутками.

Тим часом Пентагон і НАТО нарешті заявили, що мають докази перебування військових КНДР у Росії. А головний розвідник України Кирило Буданов вважає, що Північна Корея допомагає Росії в обмін на ядерні технології і гроші.

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Теги: Україна, росія, війна
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