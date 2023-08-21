На Волині поліція розслідує смерть 17-річного хлопця, на якого впали ворота

На Волині поліція розслідує кримінальне провадження за фактомПро це повідомили у пресслужбі поліції Волині.У перерві між заняттями 17-річний мешканець села Луковичі під час виконання вправи на незакріплених футбольних воротах впав та отримав тяжкі тілесні ушкодження. Учора він, на жаль, помер.У поліції за цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 137 Кримінального кодексу України. Йдеться про невиконання або неналежне виконання професійних чи службових обов'язків щодо охорони життя та здоров'я неповнолітніх внаслідок недбалого або несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило смерть неповнолітнього.Наразі призначено судово-медичну експертизу, слідчі вивчають відповідні документи щодо відповідальних осіб, які мали б обстежувати технічний стан інвертарю на спортмайданчику.Триває досудове розслідування.