У Луцьку автівка збила 8-річного хлопчика
Сьогодні, 11:46
Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора, 24 жовтня, у Луцьку на вулиці Гордіюк.
Зі слів очевидців, водій авто здійснив наїзд на дитину. Хлопчик отримав тілесні ушкодження.
На місці події працювали правоохоронці та медики.
Як розповіли Волинським Новинам в оперативно-диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, бригада швидкої виїжджала на місце ДТП. Восьмирічний хлопчик травмувався, його доправили у Волинську обласну дитячу клінічну лікарню для обстеження.
На щастя, дитина отримала легкі тілесні ушкодження.
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Зі слів очевидців, водій авто здійснив наїзд на дитину. Хлопчик отримав тілесні ушкодження.
На місці події працювали правоохоронці та медики.
Як розповіли Волинським Новинам в оперативно-диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, бригада швидкої виїжджала на місце ДТП. Восьмирічний хлопчик травмувався, його доправили у Волинську обласну дитячу клінічну лікарню для обстеження.
На щастя, дитина отримала легкі тілесні ушкодження.
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