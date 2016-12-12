У Луцьку автівка збила 8-річного хлопчика

У Луцьку автівка збила 8-річного хлопчика
Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора, 24 жовтня, у Луцьку на вулиці Гордіюк.

Зі слів очевидців, водій авто здійснив наїзд на дитину. Хлопчик отримав тілесні ушкодження.

На місці події працювали правоохоронці та медики.

Як розповіли Волинським Новинам в оперативно-диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, бригада швидкої виїжджала на місце ДТП. Восьмирічний хлопчик травмувався, його доправили у Волинську обласну дитячу клінічну лікарню для обстеження.

На щастя, дитина отримала легкі тілесні ушкодження.

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Теги: Луцьк, ДТП, хлопчик
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