У Луцьку автівка збила 8-річного хлопчика





Зі слів очевидців, водій авто здійснив наїзд на дитину. Хлопчик отримав тілесні ушкодження.



На місці події працювали правоохоронці та медики.



Як розповіли



На щастя, дитина отримала легкі тілесні ушкодження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора, 24 жовтня, у Луцьку на вулиці Гордіюк.Зі слів очевидців, водій авто здійснив наїзд на дитину. Хлопчик отримав тілесні ушкодження.На місці події працювали правоохоронці та медики.Як розповіли Волинським Новинам в оперативно-диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, бригада швидкої виїжджала на місце ДТП. Восьмирічний хлопчик травмувався, його доправили у Волинську обласну дитячу клінічну лікарню для обстеження.На щастя, дитина отримала легкі тілесні ушкодження.

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