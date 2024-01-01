У Луцьку працює стоматологія, що нагадує ігрову кімнату
Сьогодні, 12:30
Дитяча стоматологія «SMILERY» вже понад півроку працює в Луцьку. За цей час заклад зарекомендував себе як прогресивний та сучасний, з індивідуальним підходом до кожного малюка.
Це місце – ідеальне для першого знайомства дитини зі стоматологом та розвіяння всіх страхів, повʼязаних з лікуванням.
Засновниця стоматології Діани Духович каже: у клініці є ігровий куток, де дітки, очікуючи на візит, мають змогу розважитися чи помалювати. Якщо дитина боїться йти в кабінет, то просто там лікар може провести огляд маленького пацієнта чи проконсультувати батьків.
«Щоб розвіяти в малюка страх, наші лікарі одягають на себе атрибути казкових й мультяшних героїв. Наприклад у нас є крила феї, корона, чарівна паличка, вушка різних тварин тощо. Все це допомагає дитині зняти стрес перед оглядом чи маніпуляцією та розслабитися», – каже Діана.
Вона додає: важливо, щоб дітки виходили від стоматолога не тільки здорові, а й заряджені позитивними емоціями. Саме тому у клініці діє «Пошта зубної феї» – скринька, де кожен пацієнт може отримати подарунок.
«Після огляду, консультації чи лікування дитина повинна взяти свій гостинець. Якщо це якісь прості маніпуляції – то ми даруємо здорові солодощі з природним замінником цукру. Якщо ж малюк проходить більш складне лікування, наприклад в ортодонта чи в умовах седації, то знайде у скриньці іграшку», – каже Діана.
В клініці приділяють велику увагу профілактиці карієсу та патологій прикусу. Тут лікують дітей в умовах наркозу, проводять хірургічні втручання та надають весь спектр послуг дитячої стоматології.
Команда молодих професіоналів, сучасний підхід, локація в центрі міста – «SMILERY» має всі умови для якісного та зручного лікування пацієнтів.
Адреса: місто Луцьку, вулиця Набережна, 10
Телефон: +380 (68) 060 10 81 або +380 (95) 435 09 06
Instagram: https://www.instagram.com/smilery_kids/
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Це місце – ідеальне для першого знайомства дитини зі стоматологом та розвіяння всіх страхів, повʼязаних з лікуванням.
Засновниця стоматології Діани Духович каже: у клініці є ігровий куток, де дітки, очікуючи на візит, мають змогу розважитися чи помалювати. Якщо дитина боїться йти в кабінет, то просто там лікар може провести огляд маленького пацієнта чи проконсультувати батьків.
«Щоб розвіяти в малюка страх, наші лікарі одягають на себе атрибути казкових й мультяшних героїв. Наприклад у нас є крила феї, корона, чарівна паличка, вушка різних тварин тощо. Все це допомагає дитині зняти стрес перед оглядом чи маніпуляцією та розслабитися», – каже Діана.
Вона додає: важливо, щоб дітки виходили від стоматолога не тільки здорові, а й заряджені позитивними емоціями. Саме тому у клініці діє «Пошта зубної феї» – скринька, де кожен пацієнт може отримати подарунок.
«Після огляду, консультації чи лікування дитина повинна взяти свій гостинець. Якщо це якісь прості маніпуляції – то ми даруємо здорові солодощі з природним замінником цукру. Якщо ж малюк проходить більш складне лікування, наприклад в ортодонта чи в умовах седації, то знайде у скриньці іграшку», – каже Діана.
В клініці приділяють велику увагу профілактиці карієсу та патологій прикусу. Тут лікують дітей в умовах наркозу, проводять хірургічні втручання та надають весь спектр послуг дитячої стоматології.
Команда молодих професіоналів, сучасний підхід, локація в центрі міста – «SMILERY» має всі умови для якісного та зручного лікування пацієнтів.
Адреса: місто Луцьку, вулиця Набережна, 10
Телефон: +380 (68) 060 10 81 або +380 (95) 435 09 06
Instagram: https://www.instagram.com/smilery_kids/
Забрайте подарунок – відеоурок: «Як без стресу навчити дитину правильно чистити зуби»
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