Омбудсмен Лубінець отримав списки безвісти зниклих військових

Омбудсмен Лубінець отримав списки безвісти зниклих військових
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець через Катар отримав списки військовослужбовців, які зникли безвісти.

Про це він повідомив у соцмережах, пише Громадське.

У Катарі він зустрівся з катарською міністеркою з питань міжнародного співробітництва Лолвою Рашид Аль Хатер. Посадовиця, крім списків зниклих безвісти, передала йому листи до рідних від українських полонених.

Лубінець також обговорив можливість прискорення обміну військовополоненими та домовився про надання допомоги цивільним у складній життєвій ситуації — зокрема, сприяння у відновленні особистих документів.

Раніше омбудсмен казав, що до реєстру зниклих за надзвичайних обставин внесли понад 37 тисяч громадян України — ця кількість може бути вищою. До неї належать цивільні діти та дорослі, а також безвісти зниклі військові.

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Теги: Росія, Україна, війна
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