На Волині горіли житловий будинок та господарська споруда
Сьогодні, 14:38
На Волині за минулу добу рятувальники ліквідували 4 пожежі.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Випадки загорянь зафіксовані на Ковельщині і в Луцькому районі.
Зокрема, 24 жовтня в с. Смоляри Старовижівської громади рятувальники 16 ДПРЧ селища Стара Вижва та працівники місцевої пожежної охорони селища Дубечне і с. Стара Гута ліквідували пожежу в господарській споруді. Імовірно, до загоряння призвело необережне поводження з вогнем власника.
Надвечір на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку у с. Метельне Олицької громади. Пожежа, що виникла в житловій кімнаті й поширилася на хатні речі, ліквідована силами рятувальників 6 ДПРЧ м. Ківерці та працівників місцевої пожежної охорони селища Олика. Потерпілих немає. За попередніми даними, лихо трапилося через необережність під час куріння власника.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Випадки загорянь зафіксовані на Ковельщині і в Луцькому районі.
Зокрема, 24 жовтня в с. Смоляри Старовижівської громади рятувальники 16 ДПРЧ селища Стара Вижва та працівники місцевої пожежної охорони селища Дубечне і с. Стара Гута ліквідували пожежу в господарській споруді. Імовірно, до загоряння призвело необережне поводження з вогнем власника.
Надвечір на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку у с. Метельне Олицької громади. Пожежа, що виникла в житловій кімнаті й поширилася на хатні речі, ліквідована силами рятувальників 6 ДПРЧ м. Ківерці та працівників місцевої пожежної охорони селища Олика. Потерпілих немає. За попередніми даними, лихо трапилося через необережність під час куріння власника.
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