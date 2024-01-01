На Волині горіли житловий будинок та господарська споруда

На Волині горіли житловий будинок та господарська споруда
На Волині за минулу добу рятувальники ліквідували 4 пожежі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Випадки загорянь зафіксовані на Ковельщині і в Луцькому районі.

Зокрема, 24 жовтня в с. Смоляри Старовижівської громади рятувальники 16 ДПРЧ селища Стара Вижва та працівники місцевої пожежної охорони селища Дубечне і с. Стара Гута ліквідували пожежу в господарській споруді. Імовірно, до загоряння призвело необережне поводження з вогнем власника.

Надвечір на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку у с. Метельне Олицької громади. Пожежа, що виникла в житловій кімнаті й поширилася на хатні речі, ліквідована силами рятувальників 6 ДПРЧ м. Ківерці та працівників місцевої пожежної охорони селища Олика. Потерпілих немає. За попередніми даними, лихо трапилося через необережність під час куріння власника.

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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