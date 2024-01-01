Луцьк - у скорботі: в останню дорогу провели трьох Героїв - Олега Березовського, Олега Годлевського та Василя Мельничука

У Луцьку попрощалися з військовослужбовцями, які віддали свої життя у боротьбі за свободу та незалежність України.Про це повідомили у Луцькій міській раді.(28.10.1994 року народження) загинув 30 вересня в районі населеного пункту Плехово Курської області російської федерації.(05.10.1983 року народження) помер 20 жовтня у госпіталі населеного пункту Гаврилівка від поранень, отриманих 4 жовтня в районі населеного пункту Цукурине Донецької області.(22.02.1979 року народження) помер 16 жовтня у КП “Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені І.І.Мечникова” від поранень, отриманих під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Максимільянівка Донецької області.Сьогодні, 25 жовтня, воїнів відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці.Після завершення панахиди труни з тілами полеглих захисників пронесли Театральним майданом. Біля фотостенда пам’яті загиблих Героїв присутні зупинилися і виконали Державний Гімн України.Поховали Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.