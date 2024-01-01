Луцьк - у скорботі: в останню дорогу провели трьох Героїв - Олега Березовського, Олега Годлевського та Василя Мельничука

Луцьк - у скорботі: в останню дорогу провели трьох Героїв - Олега Березовського, Олега Годлевського та Василя Мельничука
У Луцьку попрощалися з військовослужбовцями, які віддали свої життя у боротьбі за свободу та незалежність України.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

Березовський Олег Вікторович (28.10.1994 року народження) загинув 30 вересня в районі населеного пункту Плехово Курської області російської федерації.
Луцьк - у скорботі: в останню дорогу провели трьох Героїв - Олега Березовського, Олега Годлевського та Василя Мельничука

Годлевський Олег Леонідович (05.10.1983 року народження) помер 20 жовтня у госпіталі населеного пункту Гаврилівка від поранень, отриманих 4 жовтня в районі населеного пункту Цукурине Донецької області.
Луцьк - у скорботі: в останню дорогу провели трьох Героїв - Олега Березовського, Олега Годлевського та Василя Мельничука

Мельничук Василь Васильович (22.02.1979 року народження) помер 16 жовтня у КП “Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені І.І.Мечникова” від поранень, отриманих під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Максимільянівка Донецької області.
Луцьк - у скорботі: в останню дорогу провели трьох Героїв - Олега Березовського, Олега Годлевського та Василя Мельничука

Сьогодні, 25 жовтня, воїнів відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці.

Після завершення панахиди труни з тілами полеглих захисників пронесли Театральним майданом. Біля фотостенда пам’яті загиблих Героїв присутні зупинилися і виконали Державний Гімн України.

Поховали Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!

Луцьк - у скорботі: в останню дорогу провели трьох Героїв - Олега Березовського, Олега Годлевського та Василя Мельничука
Луцьк - у скорботі: в останню дорогу провели трьох Героїв - Олега Березовського, Олега Годлевського та Василя Мельничука
Луцьк - у скорботі: в останню дорогу провели трьох Героїв - Олега Березовського, Олега Годлевського та Василя Мельничука
Луцьк - у скорботі: в останню дорогу провели трьох Героїв - Олега Березовського, Олега Годлевського та Василя Мельничука
Луцьк - у скорботі: в останню дорогу провели трьох Героїв - Олега Березовського, Олега Годлевського та Василя Мельничука
Луцьк - у скорботі: в останню дорогу провели трьох Героїв - Олега Березовського, Олега Годлевського та Василя Мельничука
Луцьк - у скорботі: в останню дорогу провели трьох Героїв - Олега Березовського, Олега Годлевського та Василя Мельничука
Луцьк - у скорботі: в останню дорогу провели трьох Героїв - Олега Березовського, Олега Годлевського та Василя Мельничука
Луцьк - у скорботі: в останню дорогу провели трьох Героїв - Олега Березовського, Олега Годлевського та Василя Мельничука
Луцьк - у скорботі: в останню дорогу провели трьох Героїв - Олега Березовського, Олега Годлевського та Василя Мельничука

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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