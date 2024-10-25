ООН виділяє 20 млн доларів для українських біженців





Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, пише



Ця тема обговорювалася на нараді з надання підтримки евакуйованому населенню. У нараді взяли участь, зокрема, представники міжнародних і громадських організацій.



У фокусі уваги — безбар’єрність, облаштування місць тимчасового проживання для літніх і маломобільних внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, йшлося про доступність приміщень для маломобільних груп населення.



Під час наради Координатор системи ООН в Україні, Гуманітарний координатор ООН Матіас Шмале наголосив, що Управління ООН з координації гуманітарних справ разом із партнерами ухвалили рішення про виділення 20 мільйонів доларів на підтримку місцевих організацій, які допомагають вразливим категоріям населення.



Нині очікуються пропозиції від організацій, які вже працюють і мають досвід, але потребують додаткових коштів на реалізацію своїх діючих проєктів або ж хочуть розширити свою діяльність.



Гуманітарний координатор ООН зазначив, що міжнародні організації продовжуватимуть підтримувати евакуйованих українців. Зокрема, особлива увага буде приділятися підтримці вразливих категорій населення.



У вересні в ООН заявили про брак коштів на допомогу внутрішнім переселенцям в Україні цієї зими.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міжнародні партнери виділяють додаткові кошти на підтримку організацій, які допомагають евакуйованим.Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, пише LB.ua Ця тема обговорювалася на нараді з надання підтримки евакуйованому населенню. У нараді взяли участь, зокрема, представники міжнародних і громадських організацій.У фокусі уваги — безбар’єрність, облаштування місць тимчасового проживання для літніх і маломобільних внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, йшлося про доступність приміщень для маломобільних груп населення.Під час наради Координатор системи ООН в Україні, Гуманітарний координатор ООН Матіас Шмале наголосив, що Управління ООН з координації гуманітарних справ разом із партнерами ухвалили рішення про виділення 20 мільйонів доларів на підтримку місцевих організацій, які допомагають вразливим категоріям населення.Нині очікуються пропозиції від організацій, які вже працюють і мають досвід, але потребують додаткових коштів на реалізацію своїх діючих проєктів або ж хочуть розширити свою діяльність.Гуманітарний координатор ООН зазначив, що міжнародні організації продовжуватимуть підтримувати евакуйованих українців. Зокрема, особлива увага буде приділятися підтримці вразливих категорій населення.У вересні в ООН заявили про брак коштів на допомогу внутрішнім переселенцям в Україні цієї зими.

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