ООН виділяє 20 млн доларів для українських біженців

ООН виділяє 20 млн доларів для українських біженців
Міжнародні партнери виділяють додаткові кошти на підтримку організацій, які допомагають евакуйованим.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, пише LB.ua.

Ця тема обговорювалася на нараді з надання підтримки евакуйованому населенню. У нараді взяли участь, зокрема, представники міжнародних і громадських організацій.

У фокусі уваги — безбар’єрність, облаштування місць тимчасового проживання для літніх і маломобільних внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, йшлося про доступність приміщень для маломобільних груп населення.

Під час наради Координатор системи ООН в Україні, Гуманітарний координатор ООН Матіас Шмале наголосив, що Управління ООН з координації гуманітарних справ разом із партнерами ухвалили рішення про виділення 20 мільйонів доларів на підтримку місцевих організацій, які допомагають вразливим категоріям населення.

Нині очікуються пропозиції від організацій, які вже працюють і мають досвід, але потребують додаткових коштів на реалізацію своїх діючих проєктів або ж хочуть розширити свою діяльність.

Гуманітарний координатор ООН зазначив, що міжнародні організації продовжуватимуть підтримувати евакуйованих українців. Зокрема, особлива увага буде приділятися підтримці вразливих категорій населення.

У вересні в ООН заявили про брак коштів на допомогу внутрішнім переселенцям в Україні цієї зими.

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Теги: Росія, Україна, війна
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