У Луцьку побуває з гастролями Рівненський театр. Що покаже?

У Луцьку побуває з гастролями Рівненський театр. Що покаже?
У листопаді відбудуться обмінні гастролі між Волинським академічним українським музично-драматичним театром імені Тараса Шевченка та Рівненським драмтеатром.

Про це повідомили на сторінці Волинського драмтеатру у фейсбуці.

«Волинські глядачі зможуть переглянути романтичну комедію «Пристрасті на мільйон» за п'єсою «Моя професія – синьйор з вищого світу» Джуліо Скарначчі та Ренцо Тарабузі. Вистава про енергійного та винахідливого батька чималого італійського сімейства Леонідо Папагатто, який перебуває у постійному пошуку шляхів заробітку. Щоправда, працювати він не дуже любить, тому обмежується дрібними шахрайськими оборудками. Він видає себе за птаха високого польоту на різних урочистостях. Зрештою не гордує й похоронами. Щоразу він повертається додому з чималеньким уловом – наїдками з чужого столу. Одного дня Леонідо вирішує зіграти по крупному і зважується на чималеньку аферу. Чи вдасться йому ця витівка? Дізнаєтесь на виставі! Згодом розповімо і про нашу поїздку у Рівне,» – йдеться в повідомленні.

КОЛИ:

14 листопада о 18:00.
У Луцьку побуває з гастролями Рівненський театр. Що покаже?

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Теги: театр, Луцьк, вистава
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