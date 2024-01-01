У Луцьку побуває з гастролями Рівненський театр. Що покаже?





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«Волинські глядачі зможуть переглянути романтичну комедію «Пристрасті на мільйон» за п'єсою «Моя професія – синьйор з вищого світу» Джуліо Скарначчі та Ренцо Тарабузі. Вистава про енергійного та винахідливого батька чималого італійського сімейства Леонідо Папагатто, який перебуває у постійному пошуку шляхів заробітку. Щоправда, працювати він не дуже любить, тому обмежується дрібними шахрайськими оборудками. Він видає себе за птаха високого польоту на різних урочистостях. Зрештою не гордує й похоронами. Щоразу він повертається додому з чималеньким уловом – наїдками з чужого столу. Одного дня Леонідо вирішує зіграти по крупному і зважується на чималеньку аферу. Чи вдасться йому ця витівка? Дізнаєтесь на виставі! Згодом розповімо і про нашу поїздку у Рівне,» – йдеться в повідомленні.



КОЛИ:



14 листопада о 18:00.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У листопаді відбудуться обмінні гастролі між Волинським академічним українським музично-драматичним театром імені Тараса Шевченка та Рівненським драмтеатром.Про це повідомили на сторінці Волинського драмтеатру у фейсбуці.«Волинські глядачі зможуть переглянути романтичну комедію «Пристрасті на мільйон» за п'єсою «Моя професія – синьйор з вищого світу»та. Вистава про енергійного та винахідливого батька чималого італійського сімейства, який перебуває у постійному пошуку шляхів заробітку. Щоправда, працювати він не дуже любить, тому обмежується дрібними шахрайськими оборудками. Він видає себе за птаха високого польоту на різних урочистостях. Зрештою не гордує й похоронами. Щоразу він повертається додому з чималеньким уловом – наїдками з чужого столу. Одного дня Леонідо вирішує зіграти по крупному і зважується на чималеньку аферу. Чи вдасться йому ця витівка? Дізнаєтесь на виставі! Згодом розповімо і про нашу поїздку у Рівне,» – йдеться в повідомленні.14 листопада о 18:00.

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