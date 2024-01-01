У Раду внесли законопроєкт про демобілізацію молодших за 25, яких уже призвали до війська





Про це стало відомо з картки законопроєкту №12147 на сайті Верховної Ради, пише



Закон стосується чоловіків, молодших за 25 років, які мали статус обмежено придатних у воєнний час до того, як цей статус скасували окремим законом.



Їх пропонують звільняти з військової служби в запас, якщо вони не висловлять бажання продовжувати військову службу.



Станом на 24 жовтня цей законопроєкт направили на розгляд комітету. Раніше голова парламенту Руслан Стефанчук казав, що людей віком 18-25 років, яких устигли мобілізувати, не звільнятимуть від служби, бо це, мовляв, призведе до «обвалу» окремих ділянок фронту.



Заборона мобілізувати молодших за 25



9 жовтня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, який звільняє від мобілізації чоловіків до 25 років. Раніше депутатка Ірина Геращенко пояснювала, що до цього існувала «законодавча колізія» щодо військовозобов’язаних віком 18-25 років, яких визнали обмежено придатними, попри те, що офіційно найменшим віком для мобілізації зараз є 25 років.



Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук пообіцяв зупинити мобілізацію людей віком 18-25 років за допомогою спеціального наказу, а командування Сухопутних військ ЗСУ навіть видало директиву, згідно з якою не можна призивати на службу чоловіків віком 18-25 років.



Після того народний депутат Олексій Гончаренко підтверджував, що директива дійшла до територіальних центрів комплектування, однак людей віком до 25 років, яких уже встигли мобілізувати, звільняти зі служби не будуть.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, що пропонує звільняти в запас чоловіків 18-25 років, які були обмежено придатними й потрапили на фронт за мобілізацією.Про це стало відомо з картки законопроєкту №12147 на сайті Верховної Ради, пише Громадське Закон стосується чоловіків, молодших за 25 років, які мали статус обмежено придатних у воєнний час до того, як цей статус скасували окремим законом.Їх пропонують звільняти з військової служби в запас, якщо вони не висловлять бажання продовжувати військову службу.Станом на 24 жовтня цей законопроєкт направили на розгляд комітету. Раніше голова парламентуказав, що людей віком 18-25 років, яких устигли мобілізувати, не звільнятимуть від служби, бо це, мовляв, призведе до «обвалу» окремих ділянок фронту.9 жовтня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, який звільняє від мобілізації чоловіків до 25 років. Раніше депутаткапояснювала, що до цього існувала «законодавча колізія» щодо військовозобов’язаних віком 18-25 років, яких визнали обмежено придатними, попри те, що офіційно найменшим віком для мобілізації зараз є 25 років.Голова Верховної Радипообіцяв зупинити мобілізацію людей віком 18-25 років за допомогою спеціального наказу, а командування Сухопутних військ ЗСУ навіть видало директиву, згідно з якою не можна призивати на службу чоловіків віком 18-25 років.Після того народний депутатпідтверджував, що директива дійшла до територіальних центрів комплектування, однак людей віком до 25 років, яких уже встигли мобілізувати, звільняти зі служби не будуть.

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