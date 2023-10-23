На Волині в аварії травмувався 40-річний мотоцикліст
Сьогодні, 14:09
24 жовтня у селі Жиричі Ковельського району трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю мотоцикліста.
Як розповіли Волинським Новинам очевидці, водій двоколісного не впорався з керуванням та злетів у кювет. Чоловік отримав тілесні ушкодження.
В оперативно-диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф зазначили, що 40-річний чоловік отримав забої та перелом гомілки.
"Швидкою" його доправили у Ратнівську центральну районну лікарню.
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Як розповіли Волинським Новинам очевидці, водій двоколісного не впорався з керуванням та злетів у кювет. Чоловік отримав тілесні ушкодження.
В оперативно-диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф зазначили, що 40-річний чоловік отримав забої та перелом гомілки.
"Швидкою" його доправили у Ратнівську центральну районну лікарню.
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