На Волині в аварії травмувався 40-річний мотоцикліст

На Волині в аварії травмувався 40-річний мотоцикліст
24 жовтня у селі Жиричі Ковельського району трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю мотоцикліста.

Як розповіли Волинським Новинам очевидці, водій двоколісного не впорався з керуванням та злетів у кювет. Чоловік отримав тілесні ушкодження.

В оперативно-диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф зазначили, що 40-річний чоловік отримав забої та перелом гомілки.

"Швидкою" його доправили у Ратнівську центральну районну лікарню.

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Теги: Волинь, аварія, мотоцикліст
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