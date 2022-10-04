На Волині на ринку пограбували 53-річну жінку: злодійку затримали в іншій області

У Ківерцях поліцейські оперативно розкрили крадіжку грошей на базарі: зловмисницю затримали у іншій області.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Учора, 24 жовтня, до поліції надійшла заява від 53-річної жительки Ківерцівської громади. Жінка повідомила, що на ринку у селищі з її сумки викрали гаманець із грошима та банківськими картками.Сума завданих матеріальних збитків – 100 тис. грн.Співробітники кримінальної поліції, провівши низку заходів, оперативно встановили особу, ймовірно причетну до вчинення злочину. Окрім того, поліцейські встановили марку автомобіля на якому вона пересувалася та рух транспортного засобу.Незабаром автомобіль, Skoda Fabia, по орієнтуванню затримали колеги-поліцейські на межі Рівненської та Житомирської областей. Транспортний засіб вилучили та помістили на арештмайданчик.З’ясувалося, що до вчинення кримінального правопорушення причетна 40-річна жителька Житомирської області.Сьогодні, за процесуального керівництва прокуратури, жінці слідчі повідомлять про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.Досудове розслідування триває.