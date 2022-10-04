На Волині на ринку пограбували 53-річну жінку: злодійку затримали в іншій області

На Волині на ринку пограбували 53-річну жінку: злодійку затримали в іншій області
У Ківерцях поліцейські оперативно розкрили крадіжку грошей на базарі: зловмисницю затримали у іншій області.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Учора, 24 жовтня, до поліції надійшла заява від 53-річної жительки Ківерцівської громади. Жінка повідомила, що на ринку у селищі з її сумки викрали гаманець із грошима та банківськими картками.

Сума завданих матеріальних збитків – 100 тис. грн.

Співробітники кримінальної поліції, провівши низку заходів, оперативно встановили особу, ймовірно причетну до вчинення злочину. Окрім того, поліцейські встановили марку автомобіля на якому вона пересувалася та рух транспортного засобу.

Незабаром автомобіль, Skoda Fabia, по орієнтуванню затримали колеги-поліцейські на межі Рівненської та Житомирської областей. Транспортний засіб вилучили та помістили на арештмайданчик.

З’ясувалося, що до вчинення кримінального правопорушення причетна 40-річна жителька Житомирської області.

Сьогодні, за процесуального керівництва прокуратури, жінці слідчі повідомлять про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.
На Волині на ринку пограбували 53-річну жінку: злодійку затримали в іншій області

Досудове розслідування триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Ківерці, поліція, крадіжка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
«Ми знаходимо час на манікюр, але на похід до лікаря – ні»: розмова із засновницею Фонду боротьби з раком Марією Адамчук-Коротицькою
Від Гаррі Поттера до озвучення зупинок: як незрячий лучанин Віталій Ткачук змінює наше місто
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку працює стоматологія, що нагадує ігрову кімнату
Сьогодні, 12:30
На Волині на ринку пограбували 53-річну жінку: злодійку затримали в іншій області
Сьогодні, 12:03
У Луцьку автівка збила 8-річного хлопчика
Сьогодні, 11:46
У Луцьку просять допомогти встановити особи чоловіків, які скоїли кримінальне правопорушення. ФОТО
Сьогодні, 11:32
На Волині поліція розслідує смерть 17-річного хлопця, на якого впали ворота
Сьогодні, 11:18
Схожі новини
На Волині просять допомогти встановити особу жінки, яку підозрюють у крадіжці. ФОТО На Волині просять допомогти встановити особу жінки, яку підозрюють у крадіжці. ФОТО
04 жовтень, 2022, 12:15
На Волині 13-річний хлопець вкрав Jeep На Волині 13-річний хлопець вкрав Jeep
10 жовтень, 21:57
Волинянин викрав на Рівненщині автівку у військового та втік. ФОТО Волинянин викрав на Рівненщині автівку у військового та втік. ФОТО
15 вересень, 13:06
На Волині у чоловіка з двору викрали автомобіль На Волині у чоловіка з двору викрали автомобіль
30 серпень, 11:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку працює стоматологія, що нагадує ігрову кімнату
Сьогодні, 12:30
 0
На Волині на ринку пограбували 53-річну жінку: злодійку затримали в іншій області
Сьогодні, 12:03
 0
У Луцьку автівка збила 8-річного хлопчика
Сьогодні, 11:46
 0
У Луцьку просять допомогти встановити особи чоловіків, які скоїли кримінальне правопорушення. ФОТО
Сьогодні, 11:32
 0
На Волині поліція розслідує смерть 17-річного хлопця, на якого впали ворота
Сьогодні, 11:18
 0
Медіа
відео
1/8