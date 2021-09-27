У Луцьку просять допомогти встановити особи чоловіків, які скоїли кримінальне правопорушення. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Співробітники сектору дізнання Луцького РУП ГУНП у Волинській області з метою повного, всебічного та об’єктивного розслідування кримінального провадження, відкритого за ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, встановлюють осіб чоловічої статі, зображених на фото.



"Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про цих чоловіків, повідомити поліцію за номерами телефонів: (095) 035-8846 або 102.





Конфіденційність гарантуємо", - наголошують у поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліція встановлює очевидців та свідків кримінального правопорушення, скоєного у Луцьку.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Співробітники сектору дізнання Луцького РУП ГУНП у Волинській області з метою повного, всебічного та об’єктивного розслідування кримінального провадження, відкритого за ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, встановлюють осіб чоловічої статі, зображених на фото."Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про цих чоловіків, повідомити поліцію за номерами телефонів: (095) 035-8846 або 102.Конфіденційність гарантуємо", - наголошують у поліції.

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