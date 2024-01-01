«Розпад Росії невідворотний, це питання лише часу», – уродженка Луцька Оксана Забужко

Оксана Забужко.



Про це відома українська письменниця та уродженка Луцька сказала в інтерв'ю



"Розумієте, питання часу – розпадеться вона невідворотно. Це не те що оптимістично, це є частина історичного процесу", — сказала вона.



Забужко зазначила, що Росія вже розпадається і триває це ціле століття. І процес вже б завершився, якби її "штучно не утримували" в наявних сьогодні межах. Вона навела приклад 1917-1918 роки минулого століття, коли від Російської імперії почали "відвалюватися перші шматки" — від'єдналися Фінляндія, Польща та Балтійські країни.



Відтоді, за словами Забужко, "монстр все дряхліє і дряхліє". У 1991 році стався ексцес – "відвалилася" Україна, чого радянська влада ніяк не очікувала. Також вона нагадала, що у 2018 році після прийняття російським диктатором Володимиром Путіним "мовного закону", який робив необов'язковим вивчення етнічних мов інших народів, у Татарстані та Уфі відбулися масові протести. Однак західні журналісти не дуже активно висвітлювали цю подію.



За словами письменниці, Україна не має права пропускати такі події й мала працювати з так званим "союзом вільних народів" РФ ще тоді.



"Розпад Росії невідворотний з дуже простої причини. Імперія цього типу, архаїчна імперія цього типу, є екологічно неадекватною економіці людства у 21 столітті. Все, крапка... Вона може розпастися у 30-му році, а може, коли всі й далі дивитимуться в стелю, колупатимуться в усі й вдаватимуть, що їх це не стосується, у 45-му році", — підкреслила Забужко, додавши, що в цьому є велика різниця з погляду людського життя.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія як держава розпадеться невідворотно, питання лише в часі. Таку думку озвучила українська письменниця та поетесаПро це відома українська письменниця та уродженка Луцька сказала в інтерв'ю LIGA.net. "Розумієте, питання часу – розпадеться вона невідворотно. Це не те що оптимістично, це є частина історичного процесу", — сказала вона.Забужко зазначила, що Росія вже розпадається і триває це ціле століття. І процес вже б завершився, якби її "штучно не утримували" в наявних сьогодні межах. Вона навела приклад 1917-1918 роки минулого століття, коли від Російської імперії почали "відвалюватися перші шматки" — від'єдналися Фінляндія, Польща та Балтійські країни.Відтоді, за словами Забужко, "монстр все дряхліє і дряхліє". У 1991 році стався ексцес – "відвалилася" Україна, чого радянська влада ніяк не очікувала. Також вона нагадала, що у 2018 році після прийняття російським диктатором Володимиром Путіним "мовного закону", який робив необов'язковим вивчення етнічних мов інших народів, у Татарстані та Уфі відбулися масові протести. Однак західні журналісти не дуже активно висвітлювали цю подію.За словами письменниці, Україна не має права пропускати такі події й мала працювати з так званим "союзом вільних народів" РФ ще тоді."Розпад Росії невідворотний з дуже простої причини. Імперія цього типу, архаїчна імперія цього типу, є екологічно неадекватною економіці людства у 21 столітті. Все, крапка... Вона може розпастися у 30-му році, а може, коли всі й далі дивитимуться в стелю, колупатимуться в усі й вдаватимуть, що їх це не стосується, у 45-му році", — підкреслила Забужко, додавши, що в цьому є велика різниця з погляду людського життя.

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