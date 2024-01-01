«Нема потреби»: Шольц виступив проти запрошення України в НАТО

«Нема потреби»: Шольц виступив проти запрошення України в НАТО
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що країна, яка воює, не може стати членом НАТО.

Шольц вважає, що "наразі немає потреби в якихось нових рішеннях за межами цього". НАТО ухвалив рішення стосовно перспектив вступу України на самітах у Вільнюсі та Вашингтоні. Тому за словами Шольца запрошення України до Альянсу не стоїть на порядку денному, - повідомляє "Кореспондент".

За його словами, НАТО ухвалив рішення стосовно перспектив вступу України на самітах у Вільнюсі та Вашингтоні. Шольц вважає, що "наразі немає потреби в якихось нових рішеннях за межами цього".

"Країна, яка воює, не може стати членом НАТО. Усі це знають, з цим немає жодних розбіжностей. І в НАТО запрошення зазвичай досить швидко пов'язують із членством", - зазначив канцлер ФРН.

Він додав, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну вимагає виважених дій, які, з одного боку, гарантують підтримку Києву, а з іншого боку, гарантують, що це не перетвориться на війну між Москвою і НАТО.

"Це те, де я дуже чітко висловлюю свою позицію і не зміню її", - наголосив Шольц.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Німеччина пом'якшила скепсис щодо вступу України в НАТО.

Нагадаємо, Інформація у ЗМІ про те, що начебто сім країн виступають проти запрошення України до НАТО не відповідає дійсності. Про це йдеться у коментарі прессекретаря Офісу президента Серія Нікіфорова

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Теги: Шольц, Україна, НАТО, запрошення, противники
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