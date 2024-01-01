«Нема потреби»: Шольц виступив проти запрошення України в НАТО

Олаф Шольц заявив, що країна, яка воює, не може стати членом НАТО.



Шольц вважає, що "наразі немає потреби в якихось нових рішеннях за межами цього". НАТО ухвалив рішення стосовно перспектив вступу України на самітах у Вільнюсі та Вашингтоні. Тому за словами Шольца запрошення України до Альянсу не стоїть на порядку денному, - повідомляє



За його словами, НАТО ухвалив рішення стосовно перспектив вступу України на самітах у Вільнюсі та Вашингтоні. Шольц вважає, що "наразі немає потреби в якихось нових рішеннях за межами цього".



"Країна, яка воює, не може стати членом НАТО. Усі це знають, з цим немає жодних розбіжностей. І в НАТО запрошення зазвичай досить швидко пов'язують із членством", - зазначив канцлер ФРН.



Він додав, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну вимагає виважених дій, які, з одного боку, гарантують підтримку Києву, а з іншого боку, гарантують, що це не перетвориться на війну між Москвою і НАТО.



"Це те, де я дуже чітко висловлюю свою позицію і не зміню її", - наголосив Шольц.



Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Німеччина пом'якшила скепсис щодо вступу України в НАТО.



Нагадаємо, Інформація у ЗМІ про те, що начебто сім країн виступають проти запрошення України до НАТО не відповідає дійсності. Про це йдеться у коментарі прессекретаря Офісу президента Серія Нікіфорова

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Канцлер Німеччинизаявив, що країна, яка воює, не може стати членом НАТО.Шольц вважає, що "наразі немає потреби в якихось нових рішеннях за межами цього". НАТО ухвалив рішення стосовно перспектив вступу України на самітах у Вільнюсі та Вашингтоні. Тому за словами Шольца запрошення України до Альянсу не стоїть на порядку денному, - повідомляє "Кореспондент" За його словами, НАТО ухвалив рішення стосовно перспектив вступу України на самітах у Вільнюсі та Вашингтоні. Шольц вважає, що "наразі немає потреби в якихось нових рішеннях за межами цього"."Країна, яка воює, не може стати членом НАТО. Усі це знають, з цим немає жодних розбіжностей. І в НАТО запрошення зазвичай досить швидко пов'язують із членством", - зазначив канцлер ФРН.Він додав, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну вимагає виважених дій, які, з одного боку, гарантують підтримку Києву, а з іншого боку, гарантують, що це не перетвориться на війну між Москвою і НАТО."Це те, де я дуже чітко висловлюю свою позицію і не зміню її", - наголосив Шольц.Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Німеччина пом'якшила скепсис щодо вступу України в НАТО.Нагадаємо, Інформація у ЗМІ про те, що начебто сім країн виступають проти запрошення України до НАТО не відповідає дійсності. Про це йдеться у коментарі прессекретаря Офісу президента Серія Нікіфорова

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію