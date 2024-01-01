На Волині за 500 доларів виготовляли фальшиві військово-облікові документи. ФОТО

На Волині за 500 доларів виготовляли фальшиві військово-облікові документи. ФОТО
Група волинян налагодили схуму виготовлення підроблених військово-облікових документів. Придбати "липові" документи можна було за 500 доларів США.

Ділкам повідомили про підозру, - повідомили у прокуратурі Волинської області.

За даними слідства, спільники налагодили схему виготовлення підроблених тимчасових посвідчень військовозобов’язаного та довідок про надання відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період.
На Волині за 500 доларів виготовляли фальшиві військово-облікові документи. ФОТО


Свої послуги зловмисники оцінювали у 500 доларів США та обіцяли клієнтам, що у разі пред’явлення виготовлених ними документів працівникам ТЦК та СП усе мине гладко та повістки не вручать. Окрім того, з такими документами можна навіть за кордон виїхати без перешкод.
На Волині за 500 доларів виготовляли фальшиві військово-облікові документи. ФОТО

У ході санкціонованих судом обшуків у фігурантів провадження вилучено грошові кошти, кліше штампів та печаток різних установ, дотичних до видачі документів військовозобов’язаним, підроблені документи, у тому числі довідки МСЕК про встановлення інвалідності, ноутбуки, флешносії, мобільні телефони та чорнові записи.
На Волині за 500 доларів виготовляли фальшиві військово-облікові документи. ФОТО
На Волині за 500 доларів виготовляли фальшиві військово-облікові документи. ФОТО

Вирішується питання про обрання підозрюваним, затриманим у порядку ст. 208 КПК України, запобіжних заходів.

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Теги: Волинь, прокуратура, фальшиві документи
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