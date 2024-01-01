Будівництво на Кафедральній погоджено Мінкультом. Критика міськради з цього питання – некомпетентність або політика, – Котис

Будівництво на Кафедральній погоджено Мінкультом. Критика міськради з цього питання – некомпетентність або політика, – Котис
Проєкт будівництва на вулиці Кафедральній, 13 на території історико-культурного заповідника реалізовується за погодженням Міністерства культури України – центрального органу охорони культурної спадщини, який має на це надані законом повноваження. Дозвіл на таке будівництво органи місцевого самоврядування не видають. Тому критика Луцької міської ради з боку активістів щодо нібито незаконності будівельних робіт на цій ділянці свідчить або про їхню некомпетентність, або ж про політичний характер звинувачень.

На цьому наголосив начальник відділу охорони культурної спадщини Луцької міської ради Олександр Котис у коментарі Волинським Новинам.

«Проєкт будівництва погоджений Міністерством культури України. Луцька міська рада чи її структурні органи не здійснюють ревізії і перевірки таких погоджень. Якщо проєкт погоджено в законний спосіб – він реалізовується, – пояснює посадовець. – Відповідно до закону, перед початком будівельних робіт на ділянці повинні попрацювати археологи. Ці роботи були проведені в 2024 році. Висновки археологів зберігаються в Інституті археології НАН України. Це процес, який відбувається між замовником робіт, тобто забудовником, та археологами. Ревізувати, перевіряти і коментувати методику проведення археології не є сферою компетенцій і повноважень органів місцевого самоврядування».

Зі слів Олександра Котиса, археологічні розкопки на цій ділянці здійснювалися щонайменше тричі.

«Археологічні розкопки цієї ділянки проводилися ще з 90-х. Перші були, власне, в 1990-х, наступні і основні – у 2013-му, їх здійснювало ДП «Волинські старожитності». Відтак у 2024-му археологічні дослідження проводили фахівці ДП «Науково-дослідний центр «Охоронна археологічна служба України» Інституту археології НАН України, – пригадує Олександр Котис. – Можливо, ще були дослідження. Але мінімум ці три етапи точно відбулися. Отже, об’єкт описаний і досліджений. Після 2013 року довгий час залишки підвалів були розкриті і піддані погоднім факторам. Якась частина була розібрана й у вигляді цегли була вивезена. Здається, це був 2015-2016 роки. Таким чином значна частина була втрачена протягом багатьох років».

Нагадаємо, як уже інформували у міській раді Луцька, залишки фундаментів підземель консервуються для майбутніх досліджень.

Крім того, Олександр Котис наголошує, що нині скасовано такий етап, як дозвіл на будівництво у сфері охорони культурної спадщини.

«Враховуючи це, а також наявність погодженого проєкту, питання про перебіг і методику початку будівельних робіт треба ставити до законодавця. На сьогодні достатньо подати повідомлення про початок таких робіт», – резюмував начальник відділу охорони культурної спадщини Луцької міської ради.

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