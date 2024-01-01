Будівництво на Кафедральній погоджено Мінкультом. Критика міськради з цього питання – некомпетентність або політика, – Котис





На цьому наголосив начальник відділу охорони культурної спадщини Луцької міської ради Олександр Котис у коментарі



«Проєкт будівництва погоджений Міністерством культури України. Луцька міська рада чи її структурні органи не здійснюють ревізії і перевірки таких погоджень. Якщо проєкт погоджено в законний спосіб – він реалізовується, – пояснює посадовець. – Відповідно до закону, перед початком будівельних робіт на ділянці повинні попрацювати археологи. Ці роботи були проведені в 2024 році. Висновки археологів зберігаються в Інституті археології НАН України. Це процес, який відбувається між замовником робіт, тобто забудовником, та археологами. Ревізувати, перевіряти і коментувати методику проведення археології не є сферою компетенцій і повноважень органів місцевого самоврядування».



Зі слів Олександра Котиса, археологічні розкопки на цій ділянці здійснювалися щонайменше тричі.



«Археологічні розкопки цієї ділянки проводилися ще з 90-х. Перші були, власне, в 1990-х, наступні і основні – у 2013-му, їх здійснювало ДП «Волинські старожитності». Відтак у 2024-му археологічні дослідження проводили фахівці ДП «Науково-дослідний центр «Охоронна археологічна служба України» Інституту археології НАН України, – пригадує Олександр Котис. – Можливо, ще були дослідження. Але мінімум ці три етапи точно відбулися. Отже, об’єкт описаний і досліджений. Після 2013 року довгий час залишки підвалів були розкриті і піддані погоднім факторам. Якась частина була розібрана й у вигляді цегли була вивезена. Здається, це був 2015-2016 роки. Таким чином значна частина була втрачена протягом багатьох років».



Нагадаємо, як уже інформували у міській раді Луцька, залишки фундаментів підземель консервуються для майбутніх досліджень.



Крім того, Олександр Котис наголошує, що нині скасовано такий етап, як дозвіл на будівництво у сфері охорони культурної спадщини.



«Враховуючи це, а також наявність погодженого проєкту, питання про перебіг і методику початку будівельних робіт треба ставити до законодавця. На сьогодні достатньо подати повідомлення про початок таких робіт», – резюмував начальник відділу охорони культурної спадщини Луцької міської ради.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Проєкт будівництва на вулиці Кафедральній, 13 на території історико-культурного заповідника реалізовується за погодженням Міністерства культури України – центрального органу охорони культурної спадщини, який має на це надані законом повноваження. Дозвіл на таке будівництво органи місцевого самоврядування не видають. Тому критика Луцької міської ради з боку активістів щодо нібито незаконності будівельних робіт на цій ділянці свідчить або про їхню некомпетентність, або ж про політичний характер звинувачень.На цьому наголосив начальник відділу охорони культурної спадщини Луцької міської радиу коментарі Волинським Новинам «Проєкт будівництва погоджений Міністерством культури України. Луцька міська рада чи її структурні органи не здійснюють ревізії і перевірки таких погоджень. Якщо проєкт погоджено в законний спосіб – він реалізовується, – пояснює посадовець. – Відповідно до закону, перед початком будівельних робіт на ділянці повинні попрацювати археологи. Ці роботи були проведені в 2024 році. Висновки археологів зберігаються в Інституті археології НАН України. Це процес, який відбувається між замовником робіт, тобто забудовником, та археологами. Ревізувати, перевіряти і коментувати методику проведення археології не є сферою компетенцій і повноважень органів місцевого самоврядування».Зі слів Олександра Котиса, археологічні розкопки на цій ділянці здійснювалися щонайменше тричі.«Археологічні розкопки цієї ділянки проводилися ще з 90-х. Перші були, власне, в 1990-х, наступні і основні – у 2013-му, їх здійснювало ДП «Волинські старожитності». Відтак у 2024-му археологічні дослідження проводили фахівці ДП «Науково-дослідний центр «Охоронна археологічна служба України» Інституту археології НАН України, – пригадує Олександр Котис. – Можливо, ще були дослідження. Але мінімум ці три етапи точно відбулися. Отже, об’єкт описаний і досліджений. Після 2013 року довгий час залишки підвалів були розкриті і піддані погоднім факторам. Якась частина була розібрана й у вигляді цегли була вивезена. Здається, це був 2015-2016 роки. Таким чином значна частина була втрачена протягом багатьох років».Нагадаємо, як уже інформували у міській раді Луцька,Крім того, Олександр Котис наголошує, що нині скасовано такий етап, як дозвіл на будівництво у сфері охорони культурної спадщини.«Враховуючи це, а також наявність погодженого проєкту, питання про перебіг і методику початку будівельних робіт треба ставити до законодавця. На сьогодні достатньо подати повідомлення про початок таких робіт», – резюмував начальник відділу охорони культурної спадщини Луцької міської ради.

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