У Нововолинську шахрай збирав кошти на лікування «пораненого військового»





Про це йдеться у судовому



Обвинувачений – уродженець села Граддя Маневицького району, непрацюючий, одружений. Раніше був двічі судимий за крадіжку та шахрайські дії.



Згідно з матеріалами суду, у січні 2023 року підсудний умисно створив фіктивну сторінку в соціальній мережі Facebook. Там чоловік розмістив оголошення про терміновий збір коштів для надання медичної допомоги тяжко хворому військовослужбовцю. Використовуючи реальні фотографії бійця, обвинувачений зазначив свій банківський рахунок для збору коштів.



Незадовго після цього цей допис потерпілий побачив та, бажаючи допомогти, перерахував 4 000 гривень на зазначений рахунок. Пізніше з'ясувалося, що зібрані гроші не були використані за призначенням, а витрачені обвинуваченим на власні потреби.



Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою провину у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 (Шахрайство, вчинене повторно) Кримінального кодексу України.



Раніше чоловік був засуджений Іваничівським районним судом за те, що збирав гроші у Facebook на лікування «тяжкохворої дитини». Тоді йому вдалося надурити декількох людей на різні суми грошей.



Враховуючи попередній вирок, суд об'єднав покарання за сукупністю злочинів і остаточно призначив обвинуваченому покарання у вигляді позбавлення волі на строк 5 років і 6 місяців.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинському міському суді винесли вирок волинянину за скоєння шахрайства. Чоловік розмістив у соцмережі оголошення про збір коштів буцімто для важкопораненого військовослужбовця. Виявилося, гроші він мав намір забирати собі.Про це йдеться у судовому рішенні від 18 жовтня.Обвинувачений – уродженець села Граддя Маневицького району, непрацюючий, одружений. Раніше був двічі судимий за крадіжку та шахрайські дії.Згідно з матеріалами суду, у січні 2023 року підсудний умисно створив фіктивну сторінку в соціальній мережі Facebook. Там чоловік розмістив оголошення про терміновий збір коштів для надання медичної допомоги тяжко хворому військовослужбовцю. Використовуючи реальні фотографії бійця, обвинувачений зазначив свій банківський рахунок для збору коштів.Незадовго після цього цей допис потерпілий побачив та, бажаючи допомогти, перерахував 4 000 гривень на зазначений рахунок. Пізніше з'ясувалося, що зібрані гроші не були використані за призначенням, а витрачені обвинуваченим на власні потреби.Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою провину у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 (Шахрайство, вчинене повторно) Кримінального кодексу України.Раніше чоловік був засуджений Іваничівським районним судом за те, що збирав гроші у Facebook на лікування «тяжкохворої дитини». Тоді йому вдалося надурити декількох людей на різні суми грошей.Враховуючи попередній вирок, суд об'єднав покарання за сукупністю злочинів і остаточно призначив обвинуваченому покарання у вигляді позбавлення волі на строк 5 років і 6 місяців.

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