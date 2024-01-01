Курс валют на 24 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 01:30
Національний банк встановив офіційний курс валют на четвер, 24 жовтня. Вартість долара зменшилася на 1 коп. Євро втратив у ціні аж 27 коп, а злотий - 12.
Про це повідомляють на сайті Нацбанку.
Курс долара
1 долар США – 41,28 (-27 коп.)
Курс євро
1 євро – 44,70 грн (-11 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,23 грн (-12 коп.)
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Про це повідомляють на сайті Нацбанку.
Курс долара
1 долар США – 41,28 (-27 коп.)
Курс євро
1 євро – 44,70 грн (-11 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,23 грн (-12 коп.)
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