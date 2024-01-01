Курс валют на 24 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий





Про це повідомляють на сайті Нацбанку.



Курс долара



1 долар США – 41,28 (-27 коп.)



Курс євро



1 євро – 44,70 грн (-11 коп.)



Курс злотого



1 польський злотий – 10,23 грн (-12 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк встановив офіційний курс валют на четвер, 24 жовтня. Вартість долара зменшилася на 1 коп. Євро втратив у ціні аж 27 коп, а злотий - 12.Про це повідомляють на сайті Нацбанку.1 долар США – 41,28 (-27 коп.)1 євро – 44,70 грн (-11 коп.)1 польський злотий – 10,23 грн (-12 коп.)

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