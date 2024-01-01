24 жовтня на Волині: гортаючи календар

Цього дня день народження святкує директор луцької гімназії №4 імені Модеста Левицького(на фото).Також день народження сьогодні відзначають екс-депутат Луцької міської радита ексзаступник Ковельського міського голови з питань діяльності виконавчих органівІменини сьогодні за новим церковним календарем відзначають Іраклій, Миколай, Іван, Олексій, Георгій, Афанасій, Петро.ВолиньPost вітає їх, а також іменинників цього дня та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.24 жовтня в Україні і світі святкують Міжнародний день дипломатів. Міжнародний день дипломатів святкують щорічно 24 жовтня. Це свято було встановлено для вшанування дипломатів та їхніх зусиль у підтримці миру та міжнародного співробітництва. Дипломати відіграють ключову роль у встановленні та зміцненні відносин між країнами, переговори та вирішення конфліктів. Цей день також покликаний підвищити обізнаність про важливість дипломатії у сучасному світі, сприяючи зміцненню міжнародних зв'язків та взаєморозуміння. Це також час для відзначення досягнень дипломатів та визнання їхньої важкої праці у створенні стабільного та мирного світу.24 жовтня святкують Міжнародний день Організації Об'єднаних Націй. Це свято було засновано 1948 року і має на меті вшанування створення Організації Об'єднаних Націй, яка офіційно почала свою діяльність 24 жовтня 1945 року, після того як Статут ООН набув чинності. ООН була створена після Другої світової війни з метою підтримки міжнародного миру та безпеки, сприяння економічному та соціальному розвитку, захисту прав людини та координації міжнародних зусиль у вирішенні глобальних проблем. Цей день є нагодою для підвищення обізнаності про роботу ООН, її досягнення та виклики, які вона зустрічає. Відзначення включає різні заходи, такі як конференції, семінари, виставки та інформаційні кампанії, спрямовані на інформування громадськості про діяльність ООН.Також 24 жовтня Всесвітній тиждень медіа- та інформаційної грамотності. Щорічно припадає на останній тиждень жовтня. Це ініціатива, започаткована ЮНЕСКО для підвищення обізнаності про важливість медіа- та інформаційної грамотності в сучасному світі. Метою тижня є просування навичок критичного мислення, аналізу інформації та правильного використання медіаресурсів серед людей різного віку. Це включає розуміння впливу медіа на суспільство, вміння розпізнавати фейки та дезінформацію, а також безпечне користування Інтернетом.А ще 24 жовтня Міжнародний день дій на захист клімату. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про зміну клімату та стимулюванню дій для боротьби з ним. Ідея цього дня полягає в тому, щоб мільйони людей по всьому світу взяли участь у активаційних заходах, таких як мітинги, пікети, дебати та інші форми громадської діяльності.