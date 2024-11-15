У ЗСУ використовуватимуть бронеавтомобіль «Зубр»

У ЗСУ використовуватимуть бронеавтомобіль «Зубр»
Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах Сил оборони повнопривідний бронеавтомобіль підвищеної прохідності «Зубр».

Цей броньований транспортний засіб мультифункціональний і вирізняється мобільністю, маневреністю та компактними розмірами, - повідомляють у Міністерстві оборони України.

Бронеавтівка має посилену незалежну підвіску та неабиякі ходові характеристики, що дозволяє пересуватися на відносно високих швидкостях складними ділянками місцевості.

Неглибокі водні перешкоди – також не є проблемою для подолання на цьому бронеавтомобілі.

Броня та конструкція «Зубра» забезпечує захист військовослужбовців від уражень стрілецькою зброєю та мінімізує травмування водія і пасажирів при підриві машини на міні чи ворожому фугасі.

Конструкція автомобіля дозволяє встановлювати додаткові системи озброєння, використовувати його для транспортування особового складу та евакуації поранених.

Нагадуємо, що виробники та розробники зразків озброєння і військової техніки, які мають запитання щодо процесу кодифікації, можуть звертатися до Головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки на електронну пошту: [email protected].

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Теги: Україна, ЗСУ, Зубр, експлуатація
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