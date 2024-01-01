Україна може відновити роботу Львівського аеропорту у 2025 році





Про це він сказав у інтерв’ю Reuters, передає



За словами Еллісона, Київ уже майже рік веде переговори з європейською авіаційною владою та авіакомпаніями про відновлення деяких авіаперевезень.



«Якщо регулюючі органи погодяться, що відкривати його безпечно, і буде прийнято політичне рішення, страхова галузь буде готова підтримати зусилля щодо відновлення», - сказав Еллісон, маючи на увазі 2025 рік.



Державна авіаційна служба у письмових коментарях заявила, що розглядає можливість поетапного та обмеженого відкриття повітряного простору для цивільної авіації «за умови оцінки ризиків та їх зниження до прийнятного рівня, а також реалізації додаткових заходів безпеки». При цьому жодних часових меж у службі не назвали.



Забезпечення безпеки повітряного простору є першочерговим завданням, і «навколо цього завдання було зроблено багато роботи», сказав Еллісон, не надавши додаткових деталей.



Експерт зазначив, що Marsh McLennan підтримує український уряд у створенні страхового фонду для покриття комерційної авіації. Брокери вже реалізують програму страхування для суден, які перевозять усі вантажі через український Чорноморський коридор.



За його словами, на сьогодні у перемовинах про ймовірність відкриття аеропорту бере участь авіаційний сектор. «Національні перевізники, бюджетні та українські авіакомпанії виявляють інтерес і розглядають можливість зробити це», - сказав він.



Українська влада також прагне знову відкрити головний аеропорт країни «Бориспіль» під Києвом, але Еллісон вважає, що авіаційний ринок чекає, «поки не з'явиться впевненість у тому, що це може відбутися за сценарієм з набагато меншим ризиком».



Росія регулярно завдає ударів ракетами та дронами по Україні протягом більш ніж 2,5 року бойових дій. Київ та прилеглі райони регулярно піддаються російським атакам. Львівщина, порівняно з іншими українськими регіонами, зазнає менше російських ударів, пише Reuters. Львівський аеропорт має два термінали і до війни обслуговував до 3000 пасажирів за годину.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Старший партнер компанії Marsh McLennan Кріспін Еллісон вважає, що Україна може знову відкрити аеропорт у Львові наступного року, частково відновивши авіасполучення, призупинене по всій країні після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.Про це він сказав у інтерв’ю Reuters, передає Укрінформ За словами Еллісона, Київ уже майже рік веде переговори з європейською авіаційною владою та авіакомпаніями про відновлення деяких авіаперевезень.«Якщо регулюючі органи погодяться, що відкривати його безпечно, і буде прийнято політичне рішення, страхова галузь буде готова підтримати зусилля щодо відновлення», - сказав Еллісон, маючи на увазі 2025 рік.Державна авіаційна служба у письмових коментарях заявила, що розглядає можливість поетапного та обмеженого відкриття повітряного простору для цивільної авіації «за умови оцінки ризиків та їх зниження до прийнятного рівня, а також реалізації додаткових заходів безпеки». При цьому жодних часових меж у службі не назвали.Забезпечення безпеки повітряного простору є першочерговим завданням, і «навколо цього завдання було зроблено багато роботи», сказав Еллісон, не надавши додаткових деталей.Експерт зазначив, що Marsh McLennan підтримує український уряд у створенні страхового фонду для покриття комерційної авіації. Брокери вже реалізують програму страхування для суден, які перевозять усі вантажі через український Чорноморський коридор.За його словами, на сьогодні у перемовинах про ймовірність відкриття аеропорту бере участь авіаційний сектор. «Національні перевізники, бюджетні та українські авіакомпанії виявляють інтерес і розглядають можливість зробити це», - сказав він.Українська влада також прагне знову відкрити головний аеропорт країни «Бориспіль» під Києвом, але Еллісон вважає, що авіаційний ринок чекає, «поки не з'явиться впевненість у тому, що це може відбутися за сценарієм з набагато меншим ризиком».Росія регулярно завдає ударів ракетами та дронами по Україні протягом більш ніж 2,5 року бойових дій. Київ та прилеглі райони регулярно піддаються російським атакам. Львівщина, порівняно з іншими українськими регіонами, зазнає менше російських ударів, пише Reuters. Львівський аеропорт має два термінали і до війни обслуговував до 3000 пасажирів за годину.

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