У Луцьку вручили державні нагороди рідним загиблих Героїв

Луцький міський головазустрівся з членами сімей захисників України, які віддали свої життя, захищаючи її незалежність та свободу, і вручив державні нагороди їхніх рідних.Про це повідомили у Луцькій міській раді.Орденом “За мужність” ІІІ ступеня нагороджено солдата(посмертно).Нагороду отримали матита батькоОрденом “За мужність” ІІІ ступеня нагороджено солдата(посмертно).Нагороду отримала дружина —Орденом “За мужність” ІІІ ступеня нагороджено молодшого сержанта(посмертно).Нагороду отримали дружината дочкаМедаллю “За військову службу Україні” нагороджено солдата(посмертно).Медаль отримала матиВручаючи нагороди, міський голова висловив рідним Героїв слова співчуття та подякував за те, що завдяки їхньому захисту та жертовності тилові міста мають можливість жити відносно мирним життя.“Я дякую батькам за те, що виховали справжніх Героїв, мужніх захисників, які, пішли захищати свою країну, усвідомлюючи ризики для свого життя. Дякую дружинам, усім рідним, які підтримували та допомагали. Імена Героїв назавжди будуть вписані в історію нашого міста. Нехай ці нагороди будуть згадкою про велику любов до України та мужність ваших близьких”, - сказав Ігор Поліщук.