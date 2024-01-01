У Луцьку вручили державні нагороди рідним загиблих Героїв

У Луцьку вручили державні нагороди рідним загиблих Героїв
Луцький міський голова Ігор Поліщук зустрівся з членами сімей захисників України, які віддали свої життя, захищаючи її незалежність та свободу, і вручив державні нагороди їхніх рідних.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

Відповідно до Указу Президента України “Про відзначення державними нагородами”:

Орденом “За мужність” ІІІ ступеня нагороджено солдата Данилюка Романа Сергійовича (посмертно).

Нагороду отримали мати Любов Павлівна та батько Сергій Володимирович.

Орденом “За мужність” ІІІ ступеня нагороджено солдата Табунщика Олега Вікторовича (посмертно).
У Луцьку вручили державні нагороди рідним загиблих Героїв

Нагороду отримала дружина — Олена Миколаївна.

Орденом “За мужність” ІІІ ступеня нагороджено молодшого сержанта Павлюка Валерія Олексійовича (посмертно).

Нагороду отримали дружина Уляна Адамівна та дочка Анастасія.

Медаллю “За військову службу Україні” нагороджено солдата Тюріна Андрія Олександровича (посмертно).

Медаль отримала мати Євгенія Антонівна.
У Луцьку вручили державні нагороди рідним загиблих Героїв

Вручаючи нагороди, міський голова висловив рідним Героїв слова співчуття та подякував за те, що завдяки їхньому захисту та жертовності тилові міста мають можливість жити відносно мирним життя.
У Луцьку вручили державні нагороди рідним загиблих Героїв

“Я дякую батькам за те, що виховали справжніх Героїв, мужніх захисників, які, пішли захищати свою країну, усвідомлюючи ризики для свого життя. Дякую дружинам, усім рідним, які підтримували та допомагали. Імена Героїв назавжди будуть вписані в історію нашого міста. Нехай ці нагороди будуть згадкою про велику любов до України та мужність ваших близьких”, - сказав Ігор Поліщук.
У Луцьку вручили державні нагороди рідним загиблих Героїв

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
У Луцьку вручили державні нагороди рідним загиблих Героїв
У Луцьку вручили державні нагороди рідним загиблих Героїв
У Луцьку вручили державні нагороди рідним загиблих Героїв
У Луцьку вручили державні нагороди рідним загиблих Героїв


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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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