У батьків загиблого Героя з Волині Сергія Нестерука згорів будинок: потрібна допомога





Про допомогу для батьків загиблого Героя на своїй сторінці Руслан Теліпський.



"Потрібна допомога. Кажуть, біда не ходить одна. 13 листопада, у день, коли в Поворській громаді зустрічали Героя "На щиті" Добринського Віктора, на тій самій вулиці Молодіжній сталося ще одне лихо. У родини Віри та Володимира Нестеруків, батьків небесного Героя Сергія Нестерука, згоріла хата.



Волонтерський рух "Меценати для Солдата" звертається з проханням допомогти постраждалим від пожежі впоратися з бідою. Адже родина втратила все, що було нажито протягом всього життя", - йдеться у дописі.



Кошти можна перераховувати за банківськими реквізитами:



Ощадбанк 5167 8032 2587 6775 (Нестерук В.І.)



ПриватБанк 4149 4991 6810 7348 (донька Яворська Н.В.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Подвійна біда у родині небесного Воїна з Волині.Про допомогу для батьків загиблого Героя на своїй сторінці у фейсбуці пише "Потрібна допомога. Кажуть, біда не ходить одна. 13 листопада, у день, коли в Поворській громаді зустрічали Героя "На щиті", на тій самій вулиці Молодіжній сталося ще одне лихо. У родинита, батьків небесного Героя, згоріла хата.Волонтерський рух "Меценати для Солдата" звертається з проханням допомогти постраждалим від пожежі впоратися з бідою. Адже родина втратила все, що було нажито протягом всього життя", - йдеться у дописі.5167 8032 2587 6775 (4149 4991 6810 7348 (

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