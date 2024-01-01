У батьків загиблого Героя з Волині Сергія Нестерука згорів будинок: потрібна допомога

У батьків загиблого Героя з Волині Сергія Нестерука згорів будинок: потрібна допомога
Подвійна біда у родині небесного Воїна з Волині.

Про допомогу для батьків загиблого Героя на своїй сторінці у фейсбуці пише Руслан Теліпський.

"Потрібна допомога. Кажуть, біда не ходить одна. 13 листопада, у день, коли в Поворській громаді зустрічали Героя "На щиті" Добринського Віктора, на тій самій вулиці Молодіжній сталося ще одне лихо. У родини Віри та Володимира Нестеруків, батьків небесного Героя Сергія Нестерука, згоріла хата.

Волонтерський рух "Меценати для Солдата" звертається з проханням допомогти постраждалим від пожежі впоратися з бідою. Адже родина втратила все, що було нажито протягом всього життя", - йдеться у дописі.
У батьків загиблого Героя з Волині Сергія Нестерука згорів будинок: потрібна допомога

Кошти можна перераховувати за банківськими реквізитами:

Ощадбанк 5167 8032 2587 6775 (Нестерук В.І.)

ПриватБанк 4149 4991 6810 7348 (донька Яворська Н.В.)

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Теги: Волинь, пожежа, будинок, Герой
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