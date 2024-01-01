На Чернігівщині виявили триколор на мосту через річку Судість, його залишила російська ДРГ, - Демченко

На Чернігівщині виявили триколор на мосту через річку Судість, його залишила російська ДРГ, - Демченко
На Чернігівщині виявили російський триколор, який був встановлений ворожою ДРГ на зруйнованому мосту через річку Судість, але міст вони не переходили.

Так прокоментував Укрінформу інформацію, поширену у ЗМІ, речник ДПСУ Андрій Демченко.

"Сьогодні українські захисники на Чернігівщині дійсно виявили російський триколор, який був встановлений неподалік кордону на зруйнованому мосту через річку Судість. Заява російських пропагандистів, що ДРГ зайшла в місто Грем`яч, не відповідає дійсності. Міст, біля якого диверсанти противника встановили свою ганчірку, вони не переходили. Територія, де від кордону діяла диверсійна група фактично відрізана річками, а в населених пунктах, які знаходяться між річками і кордоном, ніхто не проживає. До того ж через постійне підтоплення тієї території там не можливо облаштовувати належні фортифікаційні укріплення", наголосив речник.

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Теги: Україна, росія, війна
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