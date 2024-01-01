На Чернігівщині виявили триколор на мосту через річку Судість, його залишила російська ДРГ, - Демченко





Так прокоментував Андрій Демченко.



"Сьогодні українські захисники на Чернігівщині дійсно виявили російський триколор, який був встановлений неподалік кордону на зруйнованому мосту через річку Судість. Заява російських пропагандистів, що ДРГ зайшла в місто Грем`яч, не відповідає дійсності. Міст, біля якого диверсанти противника встановили свою ганчірку, вони не переходили. Територія, де від кордону діяла диверсійна група фактично відрізана річками, а в населених пунктах, які знаходяться між річками і кордоном, ніхто не проживає. До того ж через постійне підтоплення тієї території там не можливо облаштовувати належні фортифікаційні укріплення", наголосив речник.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Чернігівщині виявили російський триколор, який був встановлений ворожою ДРГ на зруйнованому мосту через річку Судість, але міст вони не переходили.Так прокоментував Укрінформу інформацію, поширену у ЗМІ, речник ДПСУ"Сьогодні українські захисники на Чернігівщині дійсно виявили російський триколор, який був встановлений неподалік кордону на зруйнованому мосту через річку Судість. Заява російських пропагандистів, що ДРГ зайшла в місто Грем`яч, не відповідає дійсності. Міст, біля якого диверсанти противника встановили свою ганчірку, вони не переходили. Територія, де від кордону діяла диверсійна група фактично відрізана річками, а в населених пунктах, які знаходяться між річками і кордоном, ніхто не проживає. До того ж через постійне підтоплення тієї території там не можливо облаштовувати належні фортифікаційні укріплення", наголосив речник.

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