На Чернігівщині виявили триколор на мосту через річку Судість, його залишила російська ДРГ, - Демченко
Сьогодні, 12:20
На Чернігівщині виявили російський триколор, який був встановлений ворожою ДРГ на зруйнованому мосту через річку Судість, але міст вони не переходили.
Так прокоментував Укрінформу інформацію, поширену у ЗМІ, речник ДПСУ Андрій Демченко.
"Сьогодні українські захисники на Чернігівщині дійсно виявили російський триколор, який був встановлений неподалік кордону на зруйнованому мосту через річку Судість. Заява російських пропагандистів, що ДРГ зайшла в місто Грем`яч, не відповідає дійсності. Міст, біля якого диверсанти противника встановили свою ганчірку, вони не переходили. Територія, де від кордону діяла диверсійна група фактично відрізана річками, а в населених пунктах, які знаходяться між річками і кордоном, ніхто не проживає. До того ж через постійне підтоплення тієї території там не можливо облаштовувати належні фортифікаційні укріплення", наголосив речник.
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Так прокоментував Укрінформу інформацію, поширену у ЗМІ, речник ДПСУ Андрій Демченко.
"Сьогодні українські захисники на Чернігівщині дійсно виявили російський триколор, який був встановлений неподалік кордону на зруйнованому мосту через річку Судість. Заява російських пропагандистів, що ДРГ зайшла в місто Грем`яч, не відповідає дійсності. Міст, біля якого диверсанти противника встановили свою ганчірку, вони не переходили. Територія, де від кордону діяла диверсійна група фактично відрізана річками, а в населених пунктах, які знаходяться між річками і кордоном, ніхто не проживає. До того ж через постійне підтоплення тієї території там не можливо облаштовувати належні фортифікаційні укріплення", наголосив речник.
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