Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 15 листопада
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 15 листопада.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Прогноз погоди на 15 листопада
Луцьк
Хмарна погода. Вночі сніг, мокрий сніг, вдень невеликий дощ. Вночі на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 3-5° тепла.
Волинська область
Хмарна погода. Вночі сніг, мокрий сніг, вдень місцями невеликий дощ. Вночі місцями налипання мокрого снігу, слабка ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 1-6° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Прогноз погоди на 15 листопада
Луцьк
Хмарна погода. Вночі сніг, мокрий сніг, вдень невеликий дощ. Вночі на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 3-5° тепла.
Волинська область
Хмарна погода. Вночі сніг, мокрий сніг, вдень місцями невеликий дощ. Вночі місцями налипання мокрого снігу, слабка ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 1-6° тепла.
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