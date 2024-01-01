Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 15 листопада

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 15 листопада
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 15 листопада.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

Прогноз погоди на 15 листопада

Луцьк

Хмарна погода. Вночі сніг, мокрий сніг, вдень невеликий дощ. Вночі на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 3-5° тепла.

Волинська область

Хмарна погода. Вночі сніг, мокрий сніг, вдень місцями невеликий дощ. Вночі місцями налипання мокрого снігу, слабка ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 1-6° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Погода, Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Заступник голови Волинської ОВА Тарас Шкітер розповів, як в області підтримують ветеранів
5 причин, чому варто пишатись лісомисливською галуззю Волині
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 15 листопада
Сьогодні, 20:00
Законопроєкт про демобілізацію мають підготувати до 18 грудня, - Костенко
Сьогодні, 19:17
У Ковелі попрощалися із Героєм Ростиславом Кривчуком: спільний біль втрати знову зібрав людей у центрі міста
Сьогодні, 18:02
У Міноборони підтвердили мобілізацію людей з ВІЛ та туберкульозом
Сьогодні, 17:33
Нардепу Шевченку оголосили підозру в держзраді
Сьогодні, 16:40
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 14 листопада Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 14 листопада
13 листопад, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 13 листопада Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 13 листопада
12 листопад, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 12 листопада Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 12 листопада
11 листопад, 20:00
Якою буде погода в Луцьку у понеділок, 11 листопада Якою буде погода в Луцьку у понеділок, 11 листопада
10 листопад, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 15 листопада
Сьогодні, 20:00
 0
Законопроєкт про демобілізацію мають підготувати до 18 грудня, - Костенко
Сьогодні, 19:17
 0
У Ковелі попрощалися із Героєм Ростиславом Кривчуком: спільний біль втрати знову зібрав людей у центрі міста
Сьогодні, 18:02
 0
У Міноборони підтвердили мобілізацію людей з ВІЛ та туберкульозом
Сьогодні, 17:33
 0
Нардепу Шевченку оголосили підозру в держзраді
Сьогодні, 16:40
 0
Медіа
відео
1/8