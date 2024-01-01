Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 15 листопада





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



Прогноз погоди на 15 листопада



Луцьк



Хмарна погода. Вночі сніг, мокрий сніг, вдень невеликий дощ. Вночі на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 3-5° тепла.



Волинська область



Хмарна погода. Вночі сніг, мокрий сніг, вдень місцями невеликий дощ. Вночі місцями налипання мокрого снігу, слабка ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 1-6° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 15 листопада.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.Хмарна погода. Вночі сніг, мокрий сніг, вдень невеликий дощ. Вночі на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 3-5° тепла.Хмарна погода. Вночі сніг, мокрий сніг, вдень місцями невеликий дощ. Вночі місцями налипання мокрого снігу, слабка ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 1-6° тепла.

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