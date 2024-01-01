У Ковелі попрощалися із Героєм Ростиславом Кривчуком: спільний біль втрати знову зібрав людей у центрі міста

Ростиславу Вікторовичу Кривчуку.



Про це Ігор Чайка.



"Гранатометник 1-го стрілецького відділення 3-го взводу 3-ої стрілецької роти військової частини А7093 народився 3 січня 1983 року на Рівненщині. У дитинстві його сім'я переїхала до Ковеля, де він провів свої дитячі та юнацькі роки. Тут працював, зустрів своє кохання — Ірину, створив сім’ю та став батьком.



Ростислав Кривчук навчався у ліцеї №10 міста Ковеля, у якому здобув базову середню освіту. З ранніх років захоплювався фізикою й електрикою, і це допомагало йому заробляти на хліб упродовж життя.



Спробував заробітчанського хліба за кордоном, однак, ніколи не хотів лишатися на чужій землі та повертався до рідного дому.



Останній час працював у Ковельському МТМО.



Позитивний. Комунікабельний. Людяний. Наполегливий, працьовитий, майстер-золоті руки. Ростислав завжди був готовий прийти на допомогу. Турботливий чоловік та найкращий татусь своєї 5-річної донечки Вероніки. Ростислав Кривчук у мирний час захоплювався риболовлею, любов до якої прищепив дружині та донечці. Щаслива сім’я мріяла про спільні подорожі, однак мріям не дала збутися страшна війна…



Життя Ростислава обірвалося 9 листопада під час виконання бойового завдання у місті Вовчанськ, на Харківщині. Тепер йому назавжди 41...



Щирі співчуття дружині Ірині, донечці Вероніці, усім рідним, близьким і тим, хто його знав та любив. Свічка пам'яті про подвиг Ростислава Кривчука горітиме вічно..." - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Спільний біль втрати сьогодні знову зібрав ковельчан на центральній площі міста, які востаннє сказали «дякую» і висловили свою шану загиблому Герою, відважному воїну та земляку —Про це повідомив міський голова Ковеля"Гранатометник 1-го стрілецького відділення 3-го взводу 3-ої стрілецької роти військової частини А7093 народився 3 січня 1983 року на Рівненщині. У дитинстві його сім'я переїхала до Ковеля, де він провів свої дитячі та юнацькі роки. Тут працював, зустрів своє кохання — Ірину, створив сім’ю та став батьком.Ростислав Кривчук навчався у ліцеї №10 міста Ковеля, у якому здобув базову середню освіту. З ранніх років захоплювався фізикою й електрикою, і це допомагало йому заробляти на хліб упродовж життя.Спробував заробітчанського хліба за кордоном, однак, ніколи не хотів лишатися на чужій землі та повертався до рідного дому.Останній час працював у Ковельському МТМО.Позитивний. Комунікабельний. Людяний. Наполегливий, працьовитий, майстер-золоті руки. Ростислав завжди був готовий прийти на допомогу. Турботливий чоловік та найкращий татусь своєї 5-річної донечки Вероніки. Ростислав Кривчук у мирний час захоплювався риболовлею, любов до якої прищепив дружині та донечці. Щаслива сім’я мріяла про спільні подорожі, однак мріям не дала збутися страшна війна…Життя Ростислава обірвалося 9 листопада під час виконання бойового завдання у місті Вовчанськ, на Харківщині. Тепер йому назавжди 41...Щирі співчуття дружині, донечці, усім рідним, близьким і тим, хто його знав та любив. Свічка пам'яті про подвиг Ростислава Кривчука горітиме вічно..." - йдеться в повідомленні.

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