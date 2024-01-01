У Ковелі попрощалися із Героєм Ростиславом Кривчуком: спільний біль втрати знову зібрав людей у центрі міста
Сьогодні, 18:02
Спільний біль втрати сьогодні знову зібрав ковельчан на центральній площі міста, які востаннє сказали «дякую» і висловили свою шану загиблому Герою, відважному воїну та земляку — Ростиславу Вікторовичу Кривчуку.
Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.
"Гранатометник 1-го стрілецького відділення 3-го взводу 3-ої стрілецької роти військової частини А7093 народився 3 січня 1983 року на Рівненщині. У дитинстві його сім'я переїхала до Ковеля, де він провів свої дитячі та юнацькі роки. Тут працював, зустрів своє кохання — Ірину, створив сім’ю та став батьком.
Ростислав Кривчук навчався у ліцеї №10 міста Ковеля, у якому здобув базову середню освіту. З ранніх років захоплювався фізикою й електрикою, і це допомагало йому заробляти на хліб упродовж життя.
Спробував заробітчанського хліба за кордоном, однак, ніколи не хотів лишатися на чужій землі та повертався до рідного дому.
Останній час працював у Ковельському МТМО.
Позитивний. Комунікабельний. Людяний. Наполегливий, працьовитий, майстер-золоті руки. Ростислав завжди був готовий прийти на допомогу. Турботливий чоловік та найкращий татусь своєї 5-річної донечки Вероніки. Ростислав Кривчук у мирний час захоплювався риболовлею, любов до якої прищепив дружині та донечці. Щаслива сім’я мріяла про спільні подорожі, однак мріям не дала збутися страшна війна…
Життя Ростислава обірвалося 9 листопада під час виконання бойового завдання у місті Вовчанськ, на Харківщині. Тепер йому назавжди 41...
Щирі співчуття дружині Ірині, донечці Вероніці, усім рідним, близьким і тим, хто його знав та любив. Свічка пам'яті про подвиг Ростислава Кривчука горітиме вічно..." - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.
"Гранатометник 1-го стрілецького відділення 3-го взводу 3-ої стрілецької роти військової частини А7093 народився 3 січня 1983 року на Рівненщині. У дитинстві його сім'я переїхала до Ковеля, де він провів свої дитячі та юнацькі роки. Тут працював, зустрів своє кохання — Ірину, створив сім’ю та став батьком.
Ростислав Кривчук навчався у ліцеї №10 міста Ковеля, у якому здобув базову середню освіту. З ранніх років захоплювався фізикою й електрикою, і це допомагало йому заробляти на хліб упродовж життя.
Спробував заробітчанського хліба за кордоном, однак, ніколи не хотів лишатися на чужій землі та повертався до рідного дому.
Останній час працював у Ковельському МТМО.
Позитивний. Комунікабельний. Людяний. Наполегливий, працьовитий, майстер-золоті руки. Ростислав завжди був готовий прийти на допомогу. Турботливий чоловік та найкращий татусь своєї 5-річної донечки Вероніки. Ростислав Кривчук у мирний час захоплювався риболовлею, любов до якої прищепив дружині та донечці. Щаслива сім’я мріяла про спільні подорожі, однак мріям не дала збутися страшна війна…
Життя Ростислава обірвалося 9 листопада під час виконання бойового завдання у місті Вовчанськ, на Харківщині. Тепер йому назавжди 41...
Щирі співчуття дружині Ірині, донечці Вероніці, усім рідним, близьким і тим, хто його знав та любив. Свічка пам'яті про подвиг Ростислава Кривчука горітиме вічно..." - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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