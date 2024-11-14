Нардепу Шевченку оголосили підозру в держзраді

Євгенію Шевченку.



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Повідомляється, що Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора зібрали докази державної зради з боку чинного народного депутата України. У повідомленнях правоохоронців не вказано ім'я підозрюваного, але обставини справи вказують на Шевченка, який нещодавно закликав президента Володимира Зеленського починати переговори з Росією.



Наразі прокурори Офісу генпрокурора вручили підозрюваному клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



Як підтвердила комплексна психолого-лінгвістична та військова експертиза, депутат почав завдавати шкоду обороноздатності та інформаційній безпеці України ще до початку повномасштабного вторгнення рф. Так, у 2021 році він публікував недостовірну інформацію щодо відсутності загрози повномасштабного вторгнення російської федерації з території республіки Білорусь.



За матеріалами справи, фігурант систематично займався інформаційно-підривною діяльністю в інтересах держави-агресора. Нардеп дискредитував чинну владу, викривляючи факти та події в країні, та публічно закликав до зміни меж території та державного кордону України.



Депутат записував програми на власних каналах, давав інтерв’ю проросійськи налаштованим блогерам та експертам. Після чого цей контент поширювався на пропагандистських ЗМІ на території РФ з метою створення на території країни агресора суспільної позиції, що це офіційна позиція представника української влади. У програмах депутат поширював інформацію, яка утверджувала в масовій свідомості думку про те, що начебто українська влада довела країну до повного краху, втрати територій та людей, та неспроможна досягти миру. Також нардеп нав’язував думку, що Україна вже не здатна перемогти та повинна йти на переговори з Росією на будь-яких умовах.



Він також поширював інформацію, спрямовану на дискредитацію західних партнерів та європейських цінностей. Зокрема, він говорив, що Захід втручається не лише у внутрішні справи України й спричинив у країні війну, а й намагається шляхом впливу на вибори підірвати стабільність в Грузії та Молдові.



Слідством також встановлені його контакти з представниками посольства республіки Білорусь після того, як він у вересні 2020 року з прапором цієї країни зайшов на трибуну парламенту. Він неодноразово їздив до Білорусі, де зустрічався з представниками бізнесових, політичних структур та навіть з самопроголошеним президентом країни. Посилаючись саме на цю зустріч депутат поширював ідею відсутності загрози нападу російських військ з території Білорусі тощо.



За інформацією слідства, за протекцією Лукашенка депутат та його близькі родичі вели активний бізнес з представниками цієї країни, у тому числі на ринку електроенергії та міндобрив. Купуючи там товари за заниженими цінами вони завозили його в Україну через іншу європейську країну й продавали набагато дорожче.



"Режим сприяння" з боку білоруської влади дозволив депутату за пів року отримати 1,5 млн євро чистого прибутку, кажуть у ДБР. Водночас в Україну він зміг перевести лише 500 тис. євро. Решту не вдалося отримати у зв’язку з блокуванням сумнівних транзакцій з боку фінансового моніторингу одного з європейських банків.



Також зафіксовано, що за цей час депутат придбав та оформив на родичів три елітних авто загальною вартістю 500 тисяч доларів США.



Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Правоохоронці оголосили про підозру у державній зраді народному депутату УкраїниПро це пише Українська правда з посиланням на ДБР, СБУ, ОГП.Повідомляється, що Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора зібрали докази державної зради з боку чинного народного депутата України. У повідомленнях правоохоронців не вказано ім'я підозрюваного, але обставини справи вказують на Шевченка, який нещодавно закликав президентапочинати переговори з Росією.Наразі прокурори Офісу генпрокурора вручили підозрюваному клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Як підтвердила комплексна психолого-лінгвістична та військова експертиза, депутат почав завдавати шкоду обороноздатності та інформаційній безпеці України ще до початку повномасштабного вторгнення рф. Так, у 2021 році він публікував недостовірну інформацію щодо відсутності загрози повномасштабного вторгнення російської федерації з території республіки Білорусь.За матеріалами справи, фігурант систематично займався інформаційно-підривною діяльністю в інтересах держави-агресора. Нардеп дискредитував чинну владу, викривляючи факти та події в країні, та публічно закликав до зміни меж території та державного кордону України.Депутат записував програми на власних каналах, давав інтерв’ю проросійськи налаштованим блогерам та експертам. Після чого цей контент поширювався на пропагандистських ЗМІ на території РФ з метою створення на території країни агресора суспільної позиції, що це офіційна позиція представника української влади. У програмах депутат поширював інформацію, яка утверджувала в масовій свідомості думку про те, що начебто українська влада довела країну до повного краху, втрати територій та людей, та неспроможна досягти миру. Також нардеп нав’язував думку, що Україна вже не здатна перемогти та повинна йти на переговори з Росією на будь-яких умовах.Він також поширював інформацію, спрямовану на дискредитацію західних партнерів та європейських цінностей. Зокрема, він говорив, що Захід втручається не лише у внутрішні справи України й спричинив у країні війну, а й намагається шляхом впливу на вибори підірвати стабільність в Грузії та Молдові.Слідством також встановлені його контакти з представниками посольства республіки Білорусь після того, як він у вересні 2020 року з прапором цієї країни зайшов на трибуну парламенту. Він неодноразово їздив до Білорусі, де зустрічався з представниками бізнесових, політичних структур та навіть з самопроголошеним президентом країни. Посилаючись саме на цю зустріч депутат поширював ідею відсутності загрози нападу російських військ з території Білорусі тощо.За інформацією слідства, за протекцією Лукашенка депутат та його близькі родичі вели активний бізнес з представниками цієї країни, у тому числі на ринку електроенергії та міндобрив. Купуючи там товари за заниженими цінами вони завозили його в Україну через іншу європейську країну й продавали набагато дорожче."Режим сприяння" з боку білоруської влади дозволив депутату за пів року отримати 1,5 млн євро чистого прибутку, кажуть у ДБР. Водночас в Україну він зміг перевести лише 500 тис. євро. Решту не вдалося отримати у зв’язку з блокуванням сумнівних транзакцій з боку фінансового моніторингу одного з європейських банків.Також зафіксовано, що за цей час депутат придбав та оформив на родичів три елітних авто загальною вартістю 500 тисяч доларів США.Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

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