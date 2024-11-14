ВАКС засудив депутата-втікача Одарченка до 8 років позбавлення волі

Андрія Одарченка до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомляє Центр протидії корупції, пише



Його визнали винним у спробі підкупити криптовалютою (в еквіваленті $50 тисяч) ексголову Держагентства з відновлення Мустафу Найєма.



У Одарченка конфіскували:



- Дві квартири в Харкові площею 61 та 51 метри квадратні



- Житловий будинок під Харковом площею 100 квадратів



- Житловий будинок у Харкові площею 159 квадратів



- Чотири земельні ділянки



- Дві нежитлові будівлі площею 89 і 625 метри квадратні.



Суд також застосував спецконфіскацію до 0,39 біткойна і криптогаманця. Речові докази (два iPhone) конфіскували в дохід держави.



Зазначається, що це перша в історії антикорупційних органів неправомірна вигода, яку вдалося задокументувати у криптовалюті.



Одарченко отримав підозру торік за підкуп топпосадовця Державного агентства відновлення (ч.4 статті 369). Він пропонував хабар за те, щоб з фонду ліквідації наслідків збройної агресії дали гроші на ремонт будівель університету, де він є ректором. Підозрюваний встиг перевести частину хабара в криптовалюті.



Ще одним фігурантом цієї справи є народний депутат Лабазюк ("За майбутнє").



ВАКС призначив Одарченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою 15 млн грн застави. Нардеп цю суму вніс. Суд зобов'язав його носити електронний браслет, але, попри це, органи внутрішніх справ браслета на нього не надягали.



18 вересня стало відомо, що Одарченко втік за кордон. Наступного дня ВАКС оголосив його в міжнародний розшук.



У вересні ВАКС заочно заарештував Одарченка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вищий антикорупційний суд (ВАКС) засудив народного депутата від “Слуги народу”до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомляє Центр протидії корупції, пише LB.ua Його визнали винним у спробі підкупити криптовалютою (в еквіваленті $50 тисяч) ексголову Держагентства з відновлення Мустафу Найєма.- Дві квартири в Харкові площею 61 та 51 метри квадратні- Житловий будинок під Харковом площею 100 квадратів- Житловий будинок у Харкові площею 159 квадратів- Чотири земельні ділянки- Дві нежитлові будівлі площею 89 і 625 метри квадратні.Суд також застосував спецконфіскацію до 0,39 біткойна і криптогаманця. Речові докази (два iPhone) конфіскували в дохід держави.Зазначається, що це перша в історії антикорупційних органів неправомірна вигода, яку вдалося задокументувати у криптовалюті.Одарченко отримав підозру торік за підкуп топпосадовця Державного агентства відновлення (ч.4 статті 369). Він пропонував хабар за те, щоб з фонду ліквідації наслідків збройної агресії дали гроші на ремонт будівель університету, де він є ректором. Підозрюваний встиг перевести частину хабара в криптовалюті.Ще одним фігурантом цієї справи є народний депутат Лабазюк ("За майбутнє").ВАКС призначив Одарченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою 15 млн грн застави. Нардеп цю суму вніс. Суд зобов'язав його носити електронний браслет, але, попри це, органи внутрішніх справ браслета на нього не надягали.18 вересня стало відомо, що Одарченко втік за кордон. Наступного дня ВАКС оголосив його в міжнародний розшук.У вересні ВАКС заочно заарештував Одарченка.

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