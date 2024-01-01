«Хочу, щоб мої сини пишалися своїм батьком»: у Львові проходить реабілітацію 41-річний захисник із Волині

Назарій Стасюк із Волині, який пережив атаку дрона на Куп'янському напрямку. Через поранення та пошкодження нерва його рука зовсім перестала працювати. Чоловік мріє відновитися та повернутися на фронт.



Більше про історію військового розповіли у пресслужбі Першого ТМО Львова, пише



Назарій Стасюк з Волині працював за кордоном на будівництві. На початку минулого року чоловік вирішив повернутися, щоб стати на захист України. Так він став піхотинцем у складі 14 ОМБр імені князя Романа Великого.



У травні 2024 року захисник отримав поранення на Куп'янському напрямку. Військовий допомагав зайти на позиції іншому підрозділу, як раптом помітив над головою російський дрон. Назарій почав бігти від нього, але безпілотник продовжував слідувати за ним та зрештою скинув на нього боєприпас. Той розірвався неподалік від військового.



"Мені не сильно дісталося, тому що або я виявився зашвидким, або росіяни виявились заповільними. Після скиду я відразу побіг до своїх хлопців, вони наклали мені 2 турнікети та перемотали голову. І я дуже вдячний своїм побратимам, які допомогли мені швидко вибратись звідти. Тоді я думав, що праву руку мені відріжуть. Вона взагалі мене слухалась", – згадує Назарій.



У захисника діагностували уламкове поранення голови та відкритий перелом правої плечової кістки з пошкодженням променевого нерва. Назарія лікували спершу у шпиталі на Харківщині. А потім ще в кількох лікарнях у різних областях. На відновлення він приїхав у центр "Незламні".



На момент, коли Назарій поступив у реабілітаційний центр, кисть його правої руки просто висіла, а пальці геть не рухались. Головна проблема була у пошкодженому променевому нерві.



"Наші спеціалісти взялися відновити його роботу за допомогою нейростимулятора. Це апарат з чотирма електродами та блоком керування, який вживлюється в уражений нерв і пропускає крізь нього електричні імпульси. А їхню силу та частоту пацієнт контролює за допомогою пульта. Така стимуляція допомагає відновити роботу нерва та запобігає розвитку м’язової атрофії", — йдеться у повідомленні.



Нейростимуляція та заняття з фізичним терапевтом вже принесли перші результати: пацієнт вже краще рухає кистю та може згинати і розгинати пальці. Після остаточного відновлення захисник хоче повернутися у стрій.



"Скільки зміг свого здоров’я віддати країні, стільки і віддав. Але я хочу повернутись, ще побігати в свій 41. У мене є два сини і я хочу, щоб вони пишалися своїм батьком, хочу бути гарним прикладом для своїх синів", — додає чоловік.



Наразі реабілітація ще триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Львові проходить реабілітацію 41-річнийіз Волині, який пережив атаку дрона на Куп'янському напрямку. Через поранення та пошкодження нерва його рука зовсім перестала працювати. Чоловік мріє відновитися та повернутися на фронт.Більше про історію військового розповіли у пресслужбі Першого ТМО Львова, пише Суспільне Назарій Стасюк з Волині працював за кордоном на будівництві. На початку минулого року чоловік вирішив повернутися, щоб стати на захист України. Так він став піхотинцем у складі 14 ОМБр імені князя Романа Великого.У травні 2024 року захисник отримав поранення на Куп'янському напрямку. Військовий допомагав зайти на позиції іншому підрозділу, як раптом помітив над головою російський дрон. Назарій почав бігти від нього, але безпілотник продовжував слідувати за ним та зрештою скинув на нього боєприпас. Той розірвався неподалік від військового."Мені не сильно дісталося, тому що або я виявився зашвидким, або росіяни виявились заповільними. Після скиду я відразу побіг до своїх хлопців, вони наклали мені 2 турнікети та перемотали голову. І я дуже вдячний своїм побратимам, які допомогли мені швидко вибратись звідти. Тоді я думав, що праву руку мені відріжуть. Вона взагалі мене слухалась", – згадує Назарій.У захисника діагностували уламкове поранення голови та відкритий перелом правої плечової кістки з пошкодженням променевого нерва. Назарія лікували спершу у шпиталі на Харківщині. А потім ще в кількох лікарнях у різних областях. На відновлення він приїхав у центр "Незламні".На момент, коли Назарій поступив у реабілітаційний центр, кисть його правої руки просто висіла, а пальці геть не рухались. Головна проблема була у пошкодженому променевому нерві."Наші спеціалісти взялися відновити його роботу за допомогою нейростимулятора. Це апарат з чотирма електродами та блоком керування, який вживлюється в уражений нерв і пропускає крізь нього електричні імпульси. А їхню силу та частоту пацієнт контролює за допомогою пульта. Така стимуляція допомагає відновити роботу нерва та запобігає розвитку м’язової атрофії", — йдеться у повідомленні.Нейростимуляція та заняття з фізичним терапевтом вже принесли перші результати: пацієнт вже краще рухає кистю та може згинати і розгинати пальці. Після остаточного відновлення захисник хоче повернутися у стрій."Скільки зміг свого здоров’я віддати країні, стільки і віддав. Але я хочу повернутись, ще побігати в свій 41. У мене є два сини і я хочу, щоб вони пишалися своїм батьком, хочу бути гарним прикладом для своїх синів", — додає чоловік.Наразі реабілітація ще триває.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію