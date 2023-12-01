На Волині затримали засудженого, який втік з шахти «Бужанська»

На Волині затримали засудженого, який втік з шахти «Бужанська»
Затримали засудженого, який вчора, 13 листопада, втік з шахти «Бужанська» на Волині.

Про це повідомив міський голова Новововолинська Борис Карпус.

"Затримали злочинця в селі Верба Володимирського району. Деталі згодом. Усі винні в цьому інциденті мають нести відповідальність!" - йдеться вповідомленні.

Нагадаємо, що на шахті у Володимирському районі Волинської області, куди привезли працювати засуджених, втік один із в’язнів. Надзвичайно подія трапилася у середу, 13 листопада, пообіді. Відомо, що чоловік був засуджений за тяжкий злочин. В області оголошували план-перехоплення.


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Теги: Волинь, засуджений, шахта
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