На Волині затримали засудженого, який втік з шахти «Бужанська»
Сьогодні, 09:35
Затримали засудженого, який вчора, 13 листопада, втік з шахти «Бужанська» на Волині.
Про це повідомив міський голова Новововолинська Борис Карпус.
"Затримали злочинця в селі Верба Володимирського району. Деталі згодом. Усі винні в цьому інциденті мають нести відповідальність!" - йдеться вповідомленні.
Нагадаємо, що на шахті у Володимирському районі Волинської області, куди привезли працювати засуджених, втік один із в’язнів. Надзвичайно подія трапилася у середу, 13 листопада, пообіді. Відомо, що чоловік був засуджений за тяжкий злочин. В області оголошували план-перехоплення.
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Про це повідомив міський голова Новововолинська Борис Карпус.
"Затримали злочинця в селі Верба Володимирського району. Деталі згодом. Усі винні в цьому інциденті мають нести відповідальність!" - йдеться вповідомленні.
Нагадаємо, що на шахті у Володимирському районі Волинської області, куди привезли працювати засуджених, втік один із в’язнів. Надзвичайно подія трапилася у середу, 13 листопада, пообіді. Відомо, що чоловік був засуджений за тяжкий злочин. В області оголошували план-перехоплення.
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