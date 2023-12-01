На Волині затримали засудженого, який втік з шахти «Бужанська»





Про це повідомив міський голова Новововолинська Борис Карпус.



"Затримали злочинця в селі Верба Володимирського району. Деталі згодом. Усі винні в цьому інциденті мають нести відповідальність!" - йдеться вповідомленні.



Нагадаємо, що на шахті у Володимирському районі Волинської області, куди привезли працювати засуджених, втік один із в’язнів. Надзвичайно подія трапилася у середу, 13 листопада, пообіді. Відомо, що чоловік був засуджений за тяжкий злочин. В області оголошували план-перехоплення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Затримали засудженого, який вчора, 13 листопада, втік з шахти «Бужанська» на Волині.Про це повідомив міський голова Новововолинська"Затримали злочинця в селі Верба Володимирського району. Деталі згодом. Усі винні в цьому інциденті мають нести відповідальність!" - йдеться вповідомленні.Нагадаємо, що на шахті у Володимирському районі Волинської області, куди привезли працювати засуджених,. Надзвичайно подія трапилася у середу, 13 листопада, пообіді. Відомо, що чоловік був засуджений за тяжкий злочин. В області оголошували план-перехоплення.

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